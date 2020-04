Migliori droni - Aprile 2020

Cercate il miglior drone affidabile per scattare foto e video ad altezze elevate, per fini ricreativi o professionali? Ecco i migliori modelli ad aprile 2020 per prezzo, categoria e tipologia di funzionalità e di utilizzo.

I droni sono entrati relativamente da poco sul mercato, ma si sono diffusi e affermati in pochissimo tempo. In commercio ormai ci sono tantissimi modelli in grado di venire incontro a ogni esigenza, sia ricreativa che professionale. Vi parleremo di quelli che sono i migliori droni attualmente disponibili sul mercato secondo noi, con il giusto rapporto tra qualità e prezzo.

Come scegliere il drone giusto? Per descrivere brevemente cos'è effettivamente un drone, possiamo ricorrere agli acronimi che lo definiscono, ovvero APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e SAPR (Sistema Aereomobile a Pilotaggio Remoto). Si parla dunque di velivoli a tutti gli effetti, di dimensioni contenute e che si possono far volare a distanza tramite un telecomando e/o smartphone / tablet. Possono essere utilizzati per fini ricreativi o per fini professionali. In particolare questi ultimi sono ovviamente quelli più costosi e sofisticati e richiedono particolari autorizzazioni da parte dell'ENAC. Sul mercato sono disponibili tantissimi droni e dunque è importante individuare le caratteristiche in grado di soddisfare le nostre esigenze . I principali fattori da valutare, specialmente se non siete particolarmente ferrati in materia, sono: Dimensioni e peso : una delle caratteristiche principali che differenzia i vari modelli di droni in commercio sono peso e dimensioni. Un mezzo leggero e non ingombrante come un mini-drone è sicuramente più semplice da controllare e dunque è più adatto ai neofiti. I più esperti invece possono optare per modelli più sofisticati, solitamente più grandi e pesanti.

: una delle caratteristiche principali che differenzia i vari modelli di droni in commercio sono peso e dimensioni. Un mezzo leggero e non ingombrante come un mini-drone è sicuramente più semplice da controllare e dunque è più adatto ai neofiti. I più esperti invece possono optare per modelli più sofisticati, solitamente più grandi e pesanti. Autonomia della batteria : purtroppo la batteria dei droni non offrono grande autonomia. Si va infatti dai circa 10 minuti per i modelli più economici fino alla mezz'ora offerta da quelli di fascia alta. In generale è consigliabile acquistare un modello con batteria intercambiabile, in modo da poter estendere il tempo di utilizzo del vostro drone.

: purtroppo la batteria dei droni non offrono grande autonomia. Si va infatti dai circa 10 minuti per i modelli più economici fino alla mezz'ora offerta da quelli di fascia alta. In generale è consigliabile acquistare un modello con batteria intercambiabile, in modo da poter estendere il tempo di utilizzo del vostro drone. Sistema di controllo e raggio d'azione : i droni possono essere comandati tramite appositi telecomandi o con l'ausilio di smartphone e tablet. I droni più economici solitamente sono dotati di dispositivi di controllo dal raggio d'azione molto ridotto. Altri modelli invece possono essere controllati tramite Bluetooth o Wi-Fi, dalla portata decisamente maggiore. I droni pensati per l'uso professionale invece spesso sono manovrati tramite radiocomandi, che ne permettono l'utilizzo dalla lunga distanza e ad altezze elevate.

: i droni possono essere comandati tramite appositi telecomandi o con l'ausilio di smartphone e tablet. I droni più economici solitamente sono dotati di dispositivi di controllo dal raggio d'azione molto ridotto. Altri modelli invece possono essere controllati tramite Bluetooth o Wi-Fi, dalla portata decisamente maggiore. I droni pensati per l'uso professionale invece spesso sono manovrati tramite radiocomandi, che ne permettono l'utilizzo dalla lunga distanza e ad altezze elevate. Supporto a fotocamera e videocamera: quasi tutti i droni disponibili sul mercato, anche quelli più economici, sono muniti di una fotocamera e videocamera con cui scattare foto o girare filmati suggestivi da altezze elevate. Alcuni permettono persino di adottare la visuale in prima persona (FPV) o persino di interagire con un visore per la realtà aumentata. Ovviamente la qualità della camera montata sul dispositivo si ripercuote sul prezzo del drone.

Il regolamento ENAC Per quanto i droni più economici possano essere catalogati come dei "giocattoli", si trattano pur sempre di mezzi volanti comandati da remoto. Nelle mani di una persona inesperta o noncurante delle regole basilari, c'è il rischio che si verifichino incidenti a cose o persone. Prima di analizzare i migliori droni attualmente in commercio è bene tenere a mente che il loro utilizzo è soggetto alle regole stabilite dall'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Parliamo di norme ferree, che se non rispettate comportano multe salate, dunque prima di procedere all'acquisto di un drone vi consigliamo dunque di leggere attentamente la pagina informativa dell'ENAC, che potrete raggiungere tramite questo link.

Migliori droni economici (sotto i 100 €) LBLA RC Mini Drone Se non avete grosse pretese e non volete spendere una fortuna, il Mini drone di casa LBLA fa al caso vostro. È dotato di un giroscopio a 6 assi e funzioni di decollo e atterraggio semplificate, l'ideale per gli utenti alle prime armi. Inoltre è estremamente compatto e leggero, tanto che entra nel palmo di una mano, il che lo rendono facilmente trasportabile. La fotocamera integrata permette di scattare foto e video a una risoluzione massima di 480p e la batteria non supera gli otto minuti di autonomia, ma considerando il prezzo è davvero difficile trovare di meglio. Potensic Navigator II Salendo leggermente di prezzo troviamo il Potensic Navigator II, un drone piccolo ma completo. Oltre alle funzioni basilari di volo e controllo via smarphone, questo quadricottero ha un sistema per il mantenimento dell'altitudine e per il movimento headless, sensori per l'alta pressione e giroscopi. I tre livelli di sensibilità selezionabili lo rendono inoltre versatile e semplice da utilizzare anche dai più piccoli. DJI Ryze Tello Il miglior drone acquistabile sotto i 100€ è senza dubbio il Ryze Tello di DJI, un quadricottero economico ma solido sotto tutti gli aspetti. Questo modello ha una fotocamera con risoluzione di 720p che grazie alla stabilizzazione elettronica permette di catturare immagini di ottima qualità. La batteria garantisce fino a 13 minuti di volo ininterrotti, inoltre è possibile acquistare la versione "Combo" che include due batterie aggiuntive intercambiabili.

Migliori droni di fascia media (dai 100€ fino ai 400€) Potensic Drone T35 Salendo di fascia, ma rimanendo comunque a un prezzo contenuto, troviamo il T25 di Potensic, un drone semi-professionale dotato di una fotocamera che registra in risoluzione 1080p e il GPS integrato. Il radiocomando offre una portata di ben 500 metri di distanza e inoltre il drone ha la funzione di ritorno alla base automatico nel caso si scarichi la batteria (che garantisce circa 14 minuti di volo) o finisse fuori dalla zona di controllo. Potensic D85 Superando la soglia dei 200€ troviamo un altro drone targato Potensic, il D85. Questo quadricottero offre una fotocamera integrata che registra immagini fino alla risoluzione 2K e può essere comandato fino a 800 metri di distanza. Il D85 può raggiungere fino i 50 km/h di velocità, rimanendo al tempo stesso silenzioso grazie al motore brushless da 1500KV, mentre la batteria garantisce fino a 20 minuti di volo. Insomma un prodotto più che valido per chi cerca un buon drone per esigenze professionali, ma senza dover spendere una fortuna. DJI Mavic Mini Se cercate un buon drone dalle dimensioni estremamente contenute e al tempo stesso affidabile, Mavic Mini di DJI è quello che fa al caso vostro. Questo modello infatti pesa meno di 250 grammi (praticamente quanto uno smartphone), dunque non necessità della registrazione per l'abilitazione al volo, nonostante sia dotato di una batteria in grado di offrire fino a 30 minuti di autonomia. La fotocamera integrata supporta fotografie aeree da 12 MP e video QHD a 2,7K, con il meccanismo motorizzato a tre assi per la stabilizzazione che garantisce scatti e riprese sempre di ottima qualità.