Battlefield 6 su PS5 e Xbox Series X, il gioco sarà un'esclusiva next-gen?

Battlefield 6 uscirà nel corso del 2021, come più volte ribadito, ma stando alle ultime voci il gioco potrebbe essere un'esclusiva per PS5 e Xbox Series X, abbandonando dunque l'ipotesi cross-gen.

Una mossa del genere implicherebbe di rinunciare a una base installata di 108,9 milioni di PS4 e circa la metà di Xbox One, dunque per il momento non appare più di tanto plausibile, ma sarebbe compatibile con le dichiarazioni fatte finora da Electronic Arts circa il lancio del nuovo episodio della serie DICE.

Sappiamo infatti che Battlefield VI uscirà entro marzo 2022, e per allora le nuove piattaforme potrebbero aver già piazzato una quantità di pezzi sufficiente a giustificare l'esclusività. La questione, tuttavia, sembra legata soprattutto agli aspetti tecnici del progetto.

Il CEO di EA, Andrew Wilson, ha infatti dichiarato in più occasioni che Battlefield 6 proverà a introdurre importanti novità, e che ciò sarà possibile solo grazie alla potenza di PS5 e Xbox Series X.

"Le nuove console stanno arrivando e saremo pronti a primeggiare con alcuni dei nostri migliori titoli", ha detto Wilson durante l'ultima earnings call. "Siamo davvero convinti della forza traente del prossimo episodio di Battlefield, e la cosa mi entusiasma parecchio."