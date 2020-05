Fortnite World Cup 2020, Epic Games ha cancellato l'evento causa Coronavirus

La Fortnite World Cup 2020 non si svolgerà: Epic Games ha cancellato l'evento per via dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Coronavirus.

La competizione non si terrà neppure in versione online per via delle limitazioni tecniche legate alle sfide che si svolgono in paesi diversi, e così Epic Games pensa già a un'eventuale edizione 2021 del torneo dedicato a Fortnite, ma senza farsi troppe illusioni.

Epic Games continuerà a supportare eventi organizzati da terze parti, a patto però che si svolgano esclusivamente online. Allo stesso modo, è quella la prospettiva per tutte le competizioni legate al celebre battle royale nel breve e medio termine.

La cancellazione della Fortnite World Cup 2020 appare comprensibile, vista l'impossibilità di organizzare un evento dal vivo, con spettatori e tutto il resto, mentre i fenomeni legati all'eccessiva latenza avrebbero potuto falsare le sfide laddove il tutto si fosse svolto online.

Ciò nonostante parliamo di una defezione importante nell'ambito degli eventi dedicati a Fortnite, che lascerà senz'altro un grosso vuoto e per il momento non potrà essere sostituito in alcun modo.