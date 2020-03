PS5, potenza pari a quella di Xbox Series X grazie alla maggiore efficienza?

"Non sottovalutate la potenza di PS5", che stando a uno sviluppatore sarà praticamente pari a quella di Xbox Series X grazie all'efficienza superiore della console messa a punto da Sony.

La rivelazione arriva da James Prendergast, uno sviluppatore che ha analizzato le specifiche hardware delle due piattaforme e ha scritto una serie di interessanti considerazioni sul perché PlayStation 5 potrebbe trarre vantaggio da un'architettura migliore, più veloce rispetto alla controparte.

"Abbiamo sentito dire per mesi che non c'erano grosse differenze fra PS5 e Xbox Series X, con fonti da ambo le parti che dipingevano la propria piattaforma preferita come la migliore nell'ambito di specifiche situazioni", ha scritto Prendergast. "Non c'è dubbio che la console Microsoft disponga di capacità grafiche superiori, grazie a una GPU 1,4 volte più prestante rispetto a quella di PlayStation 5. Tuttavia questa è solo una parte della storia, visto che PS5 gira come minimo 1,2 volte più veloce di Xbox Series X nella maggior parte dei possibili scenari."

"Questo importante dettaglio finisce per assottigliare il vantaggio della piattaforma Microsoft, che in termini di pura potenza computazionale della GPU dovrebbe attestarsi all'incirca a 1,18 o 1,2 volte la potenza di PS5. Per quanto riguarda invece la CPU, utilizzando le stesse proporzioni possiamo stabilire che il processore di Xbox Series X è da 1,02 a 1,1 volte più veloce di quello di PS5, a seconda della situazione. Non una grossa differenza, insomma, specie se consideriamo che in termini di feature il SoC di entrambe le piattaforme dovrebbe vantare le stesse possibilità."

Dopodiché c'è la questione della RAM. "Xbox Series X dispone di 2,5 GB di memoria riservata alle funzionalità di sistema e non sappiamo quale sia la quantità utilizzata al medesimo scopo da PS5, ma non importa. Il punto è che la console Microsoft ha solo 7,5 GB di RAM che funzionano a 560 GB/s per i giochi (il dato in realtà è errato: sono 10 GB stando alle informazioni di Digital Foundry, NdR), perché al di fuori di tale soglia la banda passante risulta inferiore rispetto alla controparte Sony... o addirittura si finisce per utilizzare un mix di velocità che vanno al di sotto di quelle che troviamo su di una PS4 standard. Entrambe le opzioni determinano uno svantaggio di Xbox Series X rispetto a PS5, nel primo caso con i giochi che fanno un uso intenso della memoria e nel secondo caso con tutti i giochi indistintamente."

Si arriva poi all'annosa questione dell'I/O e dell'SSD, che nel caso di PS5 consentirà alla console di gestire meglio anche la RAM, come spiegato dallo sviluppatore che abbiamo intervistato tempo fa. Lo scenario è insomma quello di una console meglio ottimizzata ma sulla carta meno potente, PS5, e una peggio ottimizzata ma sulla carta più potente, Xbox Series X. "Sì, PlayStation 5 dispone di una GPU meno prestante, ma il sistema che la supporta è molto più efficiente e capace di interfacciarsi con essa."