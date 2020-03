PS5 vs Xbox Series X: l'SSD ultraveloce impatterà più dei teraFLOPS, spiega uno sviluppatore

Per fare chiarezza sulla diatriba SSD di PS5 contro teraFLOPS di Xbox Series X e capire meglio di cosa si sta parlando, abbiamo intervistato uno sviluppatore tripla A, attualmente Lead programmer del rendering di uno studio prestigioso che sta lavorando con entrambe le console di nuova generazione.

In forma anonima ha accettato di spiegarci perché secondo lui l'SSD della console di Sony avrà un impatto maggiore sui giochi, in particolare quelli first party, rispetto alla potenza superiore di Xbox Series X.

Alla domanda secca "SSD o più potenza di calcolo", lo sviluppatore ci ha risposto: "Per me l'SSD di Sony (che è incredibilmente veloce, più del meglio che tu possa comprare per PC senza spendere tantissimo) avrà un impatto più grande."

Quindi ha spiegato più in dettaglio:

"La nuova Xbox ha un paio di teraFLOPS di potenza in più, ok, vuol dire che fondamentalmente puoi avere materiali un po' più complessi e una risoluzione più alta, però non è una cosa che si nota molto: a oggi, con la risoluzione dinamica e le TV 4K (quindi con i pixel piccolissimi), ci si fa poco caso. Invece immagina che di colpo metti il gioco, clicchi "Start" e parte in 2-3 secondi, senza loading screen, come ai tempi dello SNES.

Pensa ai giochi che fanno tanto streaming, tipo un GTA, oppure che streamano tante texture, tipo i giochi Unreal Engine: l'esperienza con quei giochi cambia completamente. Data la velocità di trasferimento, potrebbe cambiare il modo in cui si gestisce la memoria. Ad esempio: la PS2 aveva un bus con la memoria incredibilmente veloce, ma poca VRAM. Il bus però era così veloce che ci si potevano caricare le texture dentro durante il frame. In questo caso (si torna a parlare di PS5 ndr), l'SSD è talmente veloce che si potrebbe pensare di usarlo come "RAM lenta". Sinceramente mi sembra che l'impatto sia maggiore di avere qualche pixel in più."

Ossia? Sarà possibile caricare tutte le risorse in un colpo solo?

"Più che altro caricarle dall'SSD proprio quando serve, senza usare la RAM come buffer. Se così fosse (e credo sia possibile per dati come le texture) e lo sviluppo si spostasse sull'uso di questo componente, in pratica Xbox soffrirebbe della cosa, perché dei giochi con zero caricamenti e texture sempre al massimo dettaglio non sarebbero possibili. Quindi magari alla fine i 2 - 3 teraFLOPS in più potrebbero non migliorare l'esperienza di gioco come un SSD super veloce."

Sostanzialmente quindi non è una questione di potenza di calcolo, che è superiore in Xbox, ma proprio di ciò che è possibile caricare nella memoria?

"Esatto, e in che modo può essere usato. A oggi i dispositivi di memoria di massa sono usati poco perché lenti, quindi ci si accede poco e si carica tutto quello che si può nella RAM, tenendolo lì. Con questo SSD così veloce cambia tutto: non c'è più bisogno di limitare gli accessi e di salvare il più possibile. Cambia proprio il modo in cui si pensa la gestione dei dati e i team first party ci faranno delle gran cose."

E riguardo al ray tracing? Quello non sarà migliore su Xbox?

"Sul raytracing sono un po' dubbioso. Cioè è figo e interessante, ma al momento puoi produrci solo pezzi di rendering, non realizzarci un'intera scena. Attualmente si usa per ombre, riflessi, un po' di GI, ambient occlusion e trasparenze. La GI è davvero costosa, quindi consideriamolo come un effetto che porta a fare dei sacrifici. Tutti gli altri sono abbastanza accessori: migliorano la qualità di qualcosa che c'è già. Quindi qui Xbox ha un vantaggio: potrà fare più cose in raytracing, ma il risultato in termini visivi sarà davvero limitato, a meno di crearci un gioco attorno, apposta per fare showcase, con ad esempio specchi dappertutto.

In generale ribadisco che Xbox è più potente di PS5, ma la potenza in più ha un impatto minore rispetto a ciò che si può fare con l'SSD ultra veloce della console di Sony. Certo, sicuramente il framerate sarà più stabile su Xbox che su PS5 e per qualcuno questo potrebbe essere un aspetto fondamentale."