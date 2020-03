PS5 "potrebbe essere il 30% più lenta di Xbox Series X nell'uso quotidiano" per Notebookcheck

PS5 "potrebbe essere il 30% più lenta di Xbox Series X nel flusso di lavoro quotidiano" per il sito specializzato in hardware Notebookcheck.

Una dichiarazione che fa sicuramente rumore e che non può che andare ad alimentare le continue discussioni che sono sorte in seguito alla presentazione delle caratteristiche hardware di PlayStation 5 fatta da Mark Cerny.

"Non importa che se ne parli bene o male. L'importante è che se ne parli" diceva Oscar Wild. Un concetto estremamente valido nei confronti di quello che sta succedendo con PS5. La presentazione di Cerny sicuramente ha spostato i riflettori da Xbox Series X a PS5: lo avrà fatto nel modo giusto? Mentre sviluppatori come Andrea Pessino sono sicuri che PS5 sarà un hardware rivoluzionario diversi analisti hanno spolpato le specifiche tecniche della console di Sony ottenendo risposte che si allontanano da questo concetto.

Perché è vero che in una console l'importante sono i giochi e le prestazioni sono date dall'insieme delle sue parti, ma la potenza bruta è sempre stato uno degli argomenti più fertili per le discussioni da bar.

Quindi se sia Digital Foundry sia un sito tecnico come Notebookcheck evidenziano alcune incongruenze, non possiamo che annotarle, nella speranza che prima o poi Sony spieghi nel dettaglio come funziona la sua console e soprattutto ci mostri di cosa è capace.

"Nei carichi di lavoro del mondo reale, PS5 potrebbe essere del 30 percento o più più lenta di Xbox Series X. Non ci aspettiamo che l'SSD più veloce al mondo o il rendering audio individuale delle gocce di pioggia compensino questa differenza," è il lapidario commento dell'analisi fatta da sito a questo indirizzo.

Nell'analisi fatta dal sito si paragona la GPU di PS5 a una RX 5700 per lo stesso numero di CU (36) che hanno, legati ad una memoria che viaggia a 448GB/s. Queste cose unite alla velocità di clock massima di 2,23 GHz ha permesso all'azienda di affermare che offre oltre 10 TFLOP di calcolo, solo il quindici percento in meno rispetto a Xbox Series X.

Per Notebookcheck una differenza del 15% o minore "è fuorviante. PS5 offre 10 TFLOP di potenza di calcolo solo quando funziona alla massima frequenza di boost. La stessa Sony ha affermato che le velocità di clock verranno ridotte per mantenere costante l'assorbimento di potenza, il che significa che ci saranno momenti nei quali PS5 dovrà sprigionare meno potenza. Xbox Series X, al contrario, funzionerà sempre a 1800 MHz e non è soggetta né a termica né a assorbimento di potenza."

"Il secondo motivo è legato a quello che sappiamo di Navi. Le parti RDNA non scalano bene a velocità di clock elevate. I test di overclocking sulla RX 5700 XT -probabilmente la GPU più simile a quella di PS5 attualmente sul mercato- indicano che un enorme overclock del 18 percento comporta un miglioramento del 5-7 percento del frame rate. Questo è esattamente l'opposto dell'affermazione di Sony, che sostiene di poter ottenere delle prestazioni migliori in linea con i clock."

"Essendo RDNA2 è un aggiornamento dell'architettura RDNA di prima generazione, ciò rende molto probabile che anche PS5 si comporti in modo simile: alzare i clock a 2,2 GHz non compenserà magicamente la sostanziale differenza nell'allocazione hardware tra le GPU di Xbox Serie X e Playstation 5."