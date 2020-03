PS5 SSD: come rivoluzionerà il nostro modo di giocare

Parto innanzitutto dalle questioni più tecniche. Come è fatto questo SSD di PS5? Perché non si tratta di un semplice SSD di quelli che troviamo ormai da anni sui PC da gioco, anche quelli non necessariamente di fascia top? In realtà in parte è proprio così visto che comunque la tecnologia, di fondo, è la stessa: chip di memoria flash di tipo NAND collegati tra loro da linee elettriche e gestite da un controller che interpreta le istruzioni di lettura e scrittura. La differenza sostanziale è nei collegamenti tra l'SSD, la memoria di sistema e il SoC, ovvero la CPU e la GPU: essendo completamente custom, fatti su misura da Sony e dai suoi partner hardware per PlayStation 5, possono puntare a prestazioni che non è possibile vedere e sperimentare su PC dove la necessità di formati standard compatibili, livella verso il basso ogni possibilità prestazionale. I chip di memoria di questo SSD sono interconnessi con un'interfaccia a 12 canali e, in questo modo, l'SSD di PlayStation 5 può raggiungere i 5,5 Gb al secondo di velocità di trasferimento con una capienza di 825 GB. Come mai una dimensione così strana visto che siamo abituati a ragionare per multipli di 256 GB? Perché non un classico disco da 1 TB? Stando alle parole di Mark Cerny, 825 GB è proprio quel valore in grado di sfruttare alla perfezione l'interfaccia a 12 canali e, allo stesso tempo, non far lievitare i costi produttivi della console.

SSD PCI Express 4.0 NVME In concreto questo SSD si interfaccia con il SoC attraverso un classico collegamento PCI Express 4.0, ma rispetto agli SSD che è possibile acquistare su PC, per PS5 Sony ha realizzato tutta una serie di ottimizzazioni per ridurre qualsiasi tipo di collo di bottiglia nel trasferimento dei dati e, in più, la gestione delle operazioni può avvenire su 6 diversi livelli di priorità, rispetto ai consueti 2 del protocollo NVME. In questo modo lo sviluppatore può scegliere più agilmente e con più precisione quali dati far muovere prima e in che modo. Ma non è ancora tutto perché sviluppare e installare un controller proprietario ha permesso a Sony di "farcire" questa componente installando, ad esempio, un chip dedicato alla decompressione dei formati più usati dall'industry così da non andare a pesare sul processore principale della console, a differenza di quanto avviene con il PC. In questo modo, l'SSD di PlayStation 5 può raggiungere una velocità ancora superiore, intorno all'ordine degli 8-9 Gb al secondo, senza ripercussioni sulla potenza della console. E la cosa più importante, stando alle parole di Cerny, è che tutte le operazioni avvengono in modo assolutamente invisibile per lo sviluppatore, senza che lui debba sviluppare chissà quale routine o tenere conto di chissà quale ambito di programmazione: gli basta chiedere i dati e il sistema glieli restituisce a una velocità mai avuta prima in ambito console.

La rivoluzione del gameplay Ma in concreto, cosa comporta avere un sistema di immagazzinamento dati così veloce? Non si tratta solo di avere dei caricamenti dei salvataggi più brevi oppure vedere il proprio gioco preferito avviarsi molto prima del solito su PS5, ma qui si parla di una rivoluzione che potrebbe modificare le meccaniche e il gameplay di alcuni generi. Avete presente tutti quegli action e adventure in terza persona che ci costringono a tenere premuto un tasto solo per vedere il protagonista che solleva un tronco o si infila in un cunicolo strisciando per secondi e secondi? Oppure quando capita di infilarsi in un ascensore o un qualche altro ambiente per aspettare qualcosa prima che si apra la porta che ci fa accedere a un nuovo scenario? Ecco questi sono tutti stratagemmi che gli sviluppatori negli anni si sono inventati per mascherare il caricamento del livello che avviene dietro questi muri invisibili. Siccome fino a questa generazione, i dati si sono sempre mossi più lentamente del giocatore, gli sviluppatori dovevano ricorrere alla fantasia per rallentare artificiosamente i player. Lo stesso vale anche per gli open world: non è un caso che le varie cavalcature, i mezzi volanti, le macchine quando giocate ai vari The Witcher, Assassin's Creed, GTA e così via, abbiano sempre velocità molto limitate oppure, nel momento in cui le utilizzate, il mondo intorno a voi peggiori graficamente o si impoverisca di persone ed elementi su schermo: il motore deve caricare i dati mentre vi spostate e se vi spostate troppo velocemente, non riuscirebbe a far apparire edifici, foreste e nemici con adeguata rapidità. Avvengono i vari fenomeni di pop up e pop in: ovvero gli elementi letteralmente appaiono su schermo invece di avvicinarsi dall'orizzonte.