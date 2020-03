Nioh 2: consigli avanzati per sopravvivere al nuovo gioco di Team Ninja

Non stiamo scherzando, fin dalla prima missione in Nioh 2 troverete mob base capaci di uccidervi in due, massimo tre colpi (anche se si investe in costituzione e si utilizzano armature pesanti), senza contare alcuni nemici in grado di uccidere con una combo secca da cui risulta impossibile scappare, e la presenza di Aree Yokai dove gli avversari demoniaci vengono ulteriormente potenziati. In parole povere, in questo gioco deconcentrarsi significa crepare malamente, e la situazione si aggrava durante le battaglie coi boss che risultano spesso la parte più ostica di ogni livello grazie alla loro enorme resistenza. Per carità divina (anzi, "per i kami"), il sistema può essere "rotto", ed esistono build capaci di pulire tutta la mappa con facilità, aggirando le limitazioni matematiche delle meccaniche e abusando di certe tecniche; noi però oggi non vogliamo consigliarvi delle specializzazioni in grado di rendere triviale la sfida - anche per così facendo vi rovineremmo l'esperienza - bensì darvi una serie di consigli avanzati , che vi permettano di sfruttare al meglio la complessità del sistema di combattimento. Pronti? Ci sono parecchie chicche che molti giocatori tendono a ignorare.

La vera forza degli spiriti

La prima cosa di cui è importantissimo discutere sono gli spiriti guardiani, emanazioni mistiche di vario tipo che potenziano il proprio alter ego, offrendo spesso abilità passive utilissime. Non siamo però qui per spiegarvi le basi del loro funzionamento - è già stato fatto nella recensione, e vengono comunque svelate in modo piuttosto esaustivo dai tanti tutorial del gioco - bensì per chiarire alcune loro funzioni avanzate che non vengono mai quasi utilizzate. La prima e più importante? Gli spiriti guardiani cancellano qualunque animazione del gioco quando utilizzati, permettendo di togliersi da spiacevoli situazioni di pericolo o di interrompere combo comunemente inarrestabili.

Esempio: mettiamo il caso che stiate usando una odachi, arma dotata di alcune animazioni piuttosto lente e in grado di fare danni devastanti... ecco, vari nemici sono dotati di armor durante gli attacchi, e possono eseguire contrattacchi brutali nel bel mezzo della vostra serie di colpi; se però avete dell'anima (la barra viola usata anche per i poteri yokai), è possibile attivare il contrattacco spirituale per interrompere immediatamente la vostra combo, e quindi levarsi dalla traiettoria dell'assalto nemico che vi avrebbe in caso contrario colpito nel bel mezzo del colpo. Attenzione però, perché c'è una cosa molto importante da tenere a mente: l'unico tipo di spiriti con cui questa azione è sempre sicura sono quelli feroci, poiché il loro contrattacco funziona anche come schivata, e offre qualche frame di invulnerabilità. Gli spiriti "bruto" sono i più lenti, e utilizzarli per il cancel può lasciarvi comunque scoperti (oltre che immobili), mentre i Phantom garantiscono interruzioni più veloci, ma non schivando risultano quasi ugualmente rischiosi. Ciò non significa che le altre due tipologie siano off limits ovviamente, il nostro è solo un consiglio spassionato per massimizzare l'efficacia di queste manovre.

Ovviamente, questo tipo di tecnica funziona anche quando si finisce il ki. Siete nei guai e immobili perché avete esagerato con l'offensiva all'interno di una zona yokai? Usate il contrattacco feroce per schivare e distanziarvi; interromperete immediatamente il "fiatone" e ricomincerete a rigenerare ki. Per la cronaca, questo genere di interruzione potete attivarlo anche con i poteri yokai, che cancellano a loro volta le animazioni ma richiedono per ovvie ragioni molta più anima. Occhio però: solo alcuni poteri yokai offrono dei frame di invulnerabilità (tipo lo Waira, che vi porta sotto terra) e la maggior parte vi lasciano vulnerabili durante l'attacco. Conviene dunque scegliere poteri che vi spostino in zone sicure o quasi durante l'esecuzione - la lancia aerea degli scimmioni Enki è utilissima - o attacchi rapidi a basso costo che vi permettano di schivare subito se volete massimizzare l'efficacia di questo trucchetto.

Peraltro, usare i poteri yokai alla fine di combo molto faticose per la barra ki, permette di mantenere l'offensiva mentre la si rigenera, eseguendo alcune serie di attacchi assolutamente devastanti quando si ha abbastanza anima. Certo, nemici che vi permettano con tranquillità di dar vita a combinazioni da più poteri e oltre una dozzina di colpi in Nioh 2 non esistono, ma potete comunque sfruttare la cosa con i mob più sfigati per dare spettacolo.