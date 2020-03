Nioh 2, la recensione

Redigere la recensione di Nioh 2 dovrebbe apparire un compito semplice. D'altronde nei passati mesi ne abbiamo parlato tanto, grazie sia alle demo messe a disposizione sul PlayStation Store, sia a seguito dei tanti hands on che abbiamo avuto modo di fare a porte chiuse. Quando una decina di giorni fa abbiamo iniziato a giocare Nioh 2 eravamo quindi abbastanza convinti di conoscere a grandi linee quel che ci aspettava. La realtà però si è rivelata ben più amara e punitiva, mettendoci in più di un'occasione di fronte al dubbio di avere a che fare con un gioco "sbagliato" dal punto di vista della cattiveria. Dopo una sessantina di ore e un numero indefinibile di morti (la maggior parte nel corso delle primissime missioni) siamo però "cresciuti" al punto da capire quale direzione il titolo abbia preso e quale futuro può eventualmente dare a sé stesso e al genere di riferimento. Se è vero che per mesi vi abbiamo raccontato di un gioco simile al capostipite solo all'apparenza, in realtà Nioh 2 col tempo torna all'ovile, ricorda chi era ed evita di perdersi, trovando la giusta strada ad un passo dalla dannazione eterna, un po' come il Giappone feudale che tenta di raccontare.

L'aspetto narrativo non è mai stato alla base di Nioh. Anche il primo capitolo, tralasciando riferimenti alla storia reale del Giappone, metteva in scena un mondo totalmente rivisitato , nel quale prendeva piede una storia inventata di sana pianta e che si sviluppava nel corso di qualche anno. Il secondo capitolo inizia una cinquantina di anni prima rispetto all'originale e si sviluppa in arco di tempo estremamente lungo, mettendo sul piatto un paese devastato dalla presenza dei demoni Yokai. Messo più o meno da parte William, Nioh 2 dà al giocatore la possibilità di creare il proprio personaggio con un editor vastissimo e stracolmo di opzioni, che in alcuni casi ci ha ricordato MMO sulla falsariga di Black Desert Online . Una volta scelto il sesso e l'aspetto del nostro alter ego, veniamo automaticamente catapultati nel mezzo di una guerra già in atto, all'interno della quale noi saremo in grado di spostare l'asticella della vittoria. Dopo aver scoperto di essere dei mezzosangue, nati da padre umano e madre yokai, decidiamo di unire le forze con Tokichiro : un mercante di pietre dell'anima. Da questo momento in avanti si apre una lunghissima campagna che, per i veterani della serie, ricorderà anche troppo quella dell'originale. La storia viene divisa in missioni che è possibile scegliere dalla mappa generale del paese, che è a sua volta divisa in regioni. Non possiamo (e non vogliamo) rivelarvi ne' il numero di regioni, ne' quello delle missioni principali, ma confidiamo nel fatto che la sola campagna di Nioh possa portarvi via tranquillamente trentacinque-quaranta ore di gioco , senza perdersi in troppi fronzoli. Questa stima non tiene conto ovviamente della capacità dei giocatori, del tempo passato a gestire la propria build o alla conclusione dell' infinità di missioni secondarie presenti. È per questo che, seppure già consapevoli dei tanti contenuti, Nioh 2 riesce addirittura a superare il suo predecessore e, dal punto di vista dell'endgame, ci riserviamo di poter tornare a parlarne tra qualche giorno. Ribadiamo come sia inutile e pretestuoso aspettarsi una trama dalla scrittura sopraffina e dalla regia ispirata. Al netto di qualche scena certamente interessante, non si può negare una scollatura abbastanza evidente di alcuni avvenimenti, con la particolare mancanza di giustificazione in diversi ambiti, sia strettamente logici che anche solo per la lettura del passaggio del tempo sui visi di alcuni protagonisti. Nonostante questo, la campagna rimane piacevole ed ispirata e nell'insieme resta uno dei punti a favore di questo Nioh 2 rispetto al suo passato. Difficile infine provare a pensare al suo futuro, consapevoli anche della sua natura di prequel e di come i DLC in arrivo saranno a loro volta precedenti alla trama del gioco.

Gameplay diverso ma uguale

Nei passati mesi ci siamo soffermati più volte su quanto il feeling di Nioh 2 apparisse diverso rispetto all'originale. Nonostante l'essere la sua copia carbone dal punto di vista strutturale e dell'interfaccia, pad alla mano l'esperienza appariva profondamente differente, con una grossa enfasi sul tecnicismo del contrattacco e del tempismo. Dopo le tante ore di gioco siamo pronti a rivedere quanto detto in precedenza e ad assumerci la responsabilità di affermare che non è esattamente così.



Partiamo da una consapevolezza: Nioh 2 è brutale, più del primo e più della media dei giochi del suo genere. Nonostante questo presupposto sia quello sul quale si è basato il giudizio anche tre anni fa, questa volta l'affermazione raggiunge picchi precedentemente inesplorati. I dieci giorni in compagnia di Nioh 2 ci hanno portati a confrontarci con tanti colleghi, soprattutto nel corso delle prime ore, tutti dubbiosi sulla natura del bilanciamento del gioco, apparentemente incomprensibile. Vorremmo che fosse quanto più chiaro a chiunque approccerà il titolo, che la prima regione di Nioh 2 è assolutamente anche la più insidiosa. Questo è dipeso da diversi aspetti, che rappresentano poi il fulcro del gioco e anche alcuni dei suoi maggiori pregi e difetti.



Come sappiamo Nioh sceglie di mettere il giocatore di fronte a diverse missioni separate, piuttosto che ad un singolo mondo aperto. È possibile scegliere quale affrontare, tra principali e secondarie, da una comoda mappa del paese. Ogni avventura risponde ad un determinato obiettivo e gli sviluppatori hanno ben pensato di inserire un livello consigliato ad ognuna di esse. Nelle prime fasi del gioco questo consiglio appare totalmente inverosimile, portando anche il giocatore più esperto a credere di aver totalmente dimenticato come si affronta un titolo di questo genere.



La collocazione storica della campagna ha spinto il Team Ninja a disseminare il mondo di gioco di demoni yokai, piazzati qua e là come fossero normalissimi esseri umani, dimenticandosi però di agevolare il giocatore con una serie di strumenti che vengono sbloccati nel corso del gioco, quando oltretutto si ha ormai la giusta esperienza per provare a cavarsela al meglio. Per quanto sembri assurda la nostra affermazione, ciò che proprio risulta incomprensibile è il muro di difficoltà che il gioco presenta nella sua prima fase. A dirla tutta è come se il team si fosse dimenticato di bilanciare il gioco sulla base dell'esperienza del giocatore e che la classica crescita della difficoltà in relazione anche all'esperienza e alla maggiore quantità di oggetti a disposizione sia stata totalmente dimenticata, portando a credere di trovarsi di fronte ad un gioco impossibile. Teniamo molto a chiarire questo aspetto perché non vorremmo che tanti si sentissero abbattuti al tal punto da abbandonare la barca, nonostante comprendiamo che in talune situazioni ci si chiederà davvero se la frustrazione non stia raggiungendo quella mancanza di divertimento che trasforma la sfida da appagante ad ingiustificata.





Superato questo grosso limite, ciò che resta è invece un titolo profondamente simile al suo predecessore, che fonde il sistema tanto caro ai souls-like ad una dinamica di reperimento del loot avvicinabile agli action rpg alla Diablo. Scorrazzare per il Giappone significa uccidere una quantità spropositata di samurai e demoni, raccogliendo un quantitativo smodato di equipaggiamento ed oggetti, dando vita ad un loop in grado di creare assuefazione, che si scontra solo ed unicamente con lo stesso problema dell'originale: il bilanciamento dell'esperienza.



La crescita infatti in Nioh 2 avviene secondo due criteri principali: il primo è legato al reperimento dell'amrita, utile a salire di livello presso i vari santuari disseminati in per le mappe. Ognuna delle caratteristiche che è possibile aumentare corrisponde ad un parametro delle statistiche del nostro alter ego, nonché al miglioramento nell'utilizzo di una determinata tipologia di arma o di abilità. Se è vero che questo aspetto resta invariato, lo stesso non lo si può affermare per quel che concerne l'utilizzo delle armi, dei ninjutsu e delle magie.



In questo secondo capitolo si accumuleranno punti da spendere nelle diverse categorie solo ed unicamente utilizzando quegli stessi oggetti. Ciò significa che, se nel corso della vostra avventura avrete deciso di dedicarvi ai Kusarigama, puntualmente sbloccherete punto relativi a quella specifica categoria di arma, lasciando totalmente da parte le altre. Una volta ottenuto un punto sarà possibile aprire una schermata molto simile alla sferografia del vecchio Final Fantasy X o, per meglio dire, a quella semplificata del quindicesimo capitolo e assegnare il punto appreso ad una specifica abilità. Questa scelta ci ha convinti per quanto concerne la specializzazione, portando ad evitate lo spreco e ad incanalare le nostre forze nella direzione più indicata, ma ci ha lasciati profondamente interdetti sotto altri aspetti. Uno tra tutti è la totale mancanza di un indicatore visivo che dia un'idea dell'avvicinamento o meno dello sblocco di un nuovo punto da spendere. Questo è un problema soprattutto considerata la quantità di abilità disponibili. Per darvi un'idea, noi abbiamo passato un buon 90% dell'esperienza ad utilizzare una singola categoria di armi, acquisendo forse la metà delle abilità disponibili. Questo aspetto si amplifica ancor di più quando si tratta di magia e ninjutsu, che tendono ad avere abilità sulle quali spendere ulteriori punti per aumentare di grado. Tantissima carne al fuoco e una quantità di ore per crescere al massimo che non riusciamo neanche a quantificare.





Proprio riguardo le armi è giusto mettere in chiaro che le impressioni avute nei mesi precedenti si sono confermate esatte. Nonostante le tante categorie differenti, non vi è dubbio che kusarigama da una parte - per chi propende per una build veloce e magica - e odachi dall'altra - per chi invece vuole andare di potenza bruta - restino ancora oggi le due soluzioni più congeniali. A queste si affianca solo la classica katana, che permette di trovare un discreto bilanciamento tra le due.



Per il resto ci sembra quasi superfluo rimarcare le solite caratteristiche classiche del genere, nonché del primo Nioh. Da una parte la possibilità di morire e tornare in vita al santuario più vicino - mantenendo l'equipaggiamento accumulato ma perdendo amrita e potere demoniaco; dall'altra la possibilità di evocare sia NPC costruiti ad hoc dal team di sviluppo che passare dal menù dedicato al santuario, potendo così organizzarsi con i propri amici. Tornano anche le spedizioni, ovvero delle vere e proprie missioni lanciate in cooperativa che, se da una parte permettono di riposare ed utilizzare i santuari senza resettare i nemici nella zona, dall'altra richiedono la gestione di una barra dell'assistenza. Questa viene svuotata man mano che i giocatori muoiono nel corso della missione, fino al totale gameover che richiederà sempre di ricominciare da capo la spedizione. Uccidendo i nemici più forti o compiendo specifiche azioni sarà possibile riempire nuovamente la barra, aumentando così le proprie chance di sopravvivenza.



Per quanto questa meccanica, già rodata nell'originale, trovi una logica nella volontà di evitare di abbassare troppo il grado di sfida, tende a mettere una pressione psicologica nei giocatori che non sempre sfocia nel divertimento. Questo accade soprattutto quando si tratta di affrontare le cosiddette missioni crepuscolo: versioni modificate dei normali incarichi che diventano ancor più difficili quando si tratta di endgame e si va a modificare totalmente l'intera progressione, ricominciando sostanzialmente l'intero gioco. Di questo aspetto, come detto, torneremo a parlarne più avanti.