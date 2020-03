GTA 6, la data dell'annuncio rivelata da un leak: ecco quando verrà presentato

GTA 6 potrebbe essere protagonista di un reveal a brevissimo: la data dell'annuncio è stata rivelata da un leak che diversi utenti ritengono credibile.



Dunque quando assisteremo alla presentazione di Grand Theft Auto VI? Stando a queste informazioni, l'annuncio del nuovo capitolo della serie Rockstar Games verrà fatto il 20 marzo.



Come mai si dà credito all'autore del presunto leak? In primo luogo si tratta della stessa persona che aveva correttamente anticipato non solo l'annuncio di Red Dead Redemption 2, ma anche quello della relativa versione PC.



Inoltre pare che i proprietari di GTA Forums tengano in grande considerazione le sue opinioni, tanto da consentirgli di fare il bello e il cattivo tempo sulla loro piattaforma e fissandone i post a conferma dell'ottima reputazione.



Secondo alcune teorie, la presentazione di GTA 6 potrebbe avvenire entro la fine del mese ma procedendo per gradi: un teaser appunto il 20 marzo, seguito da un trailer completo qualche giorno dopo, così da far montare l'hype.



Al di là delle voci sulla possibile ambientazione, sui personaggi giocabili e sulle nuove feature, una cosa viene data praticamente per certa: il nuovo episodio uscirà sia sulle piattaforme di attuale generazione che su PS5 e Xbox Series X.