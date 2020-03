Gears 5, Orda Frenzy disponibile: ecco come funziona la nuova modalità

L'Orda Frenzy è disponibile su Gears 5: si tratta di una modalità che offre una variante alla classica Orda, con un totale di dodici ondate e una durata massima pari a 30 minuti.



Parliamo insomma di una stipulazione ideata per i giocatori che non hanno molto tempo a disposizione e non possono dunque affrontare l'Orda tradizionale di Gears 5.



Caratterizzata da ben cinquanta ondate sempre più impegnative, in effetti la modalità cooperativa per eccellenza mal si presta a una fruizione estemporanea, anzi richiede un certo impegno e non tutti possono permetterselo.



Sarà certamente per questo che gli utenti hanno chiesto a gran voce a The Coalition una versione "sintetica" dell'Orda, giocabile come detto nell'arco di sole dodici ondate e per una durata massima di 30 minuti.



Disponibile in esclusiva su PC e Xbox One, Gears 5 introduce una serie di interessanti novità per la serie creata originariamente da Epic Games, raccontandoci la storia dal punto di vista della nuova protagonista, Kait Diaz.



La ricca campagna viene naturalmente coadiuvata da un set di entusiasmanti modalità multiplayer, fra cui spicca appunto l'Orda per un massimo di cinque giocatori.