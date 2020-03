Altered Carbon: Resleeved, la serie Netflix diventa un anime: trailer e uscita

Altered Carbon: Resleeved è un anime basato sulla celebre serie Netflix, ambientato nel medesimo universo e con lo stesso protagonista, Takeshi Kovacs. Sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 19 marzo.



Equipaggiato anche stavolta con una nuova custodia, dopo quelle che gli avevamo visto utilizzare nelle prime due stagioni di Altered Carbon, l'abilissimo mercenario ha stavolta il compito di proteggere una ragazza legata al mondo della Yakuza.



L'ambientazione è quella del pianeta Latimer, una sorta di mondo orientaleggiante, e la sceneggiatura è stata firmata da Dai Sato, che ha lavorato a produzioni di culto come Ghost in the Shell e Cowboy Bebop.



Il trailer di Altered Carbon: Resleeved evidenzia la qualità di un progetto senz'altro interessante per i fan della serie e dei romanzi da cui è tratta, scritti dall'autore inglese Richard Morgan.



Sul pianeta Latimer, tutto passa, ma l'onore è per sempre. In questo adattamento dell'anime, la mente creativa di Cowboy Bebop esplora ed espande l'universo di Altered Carbon. Altered Carbon: Resleeved debutta il 19 marzo, solo su Netflix.