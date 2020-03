PUBG, vendite a quota 65 milioni di copie senza contare la versione mobile

PUBG ha registrato vendite per ben 65 milioni di copie, il tutto senza contare la versione mobile per i dispositivi iOS e Android: un risultato straordinario per il battle royale di PUBG Corp.



Contestualmente all'annuncio, il team di sviluppo ha rivelato che il director dello studio autore di Player's Unknown Battlegrounds, Chang-Han Kim, diventerà CEO di Krafton Game Union: "Lavorare come CEO di PUBG Corporation è stato un privilegio durante i miei vent'anni di carriera nello sviluppo di giochi", ha dichiarato Kim.



"Non vedo l'ora di poter offrire la mia esperienza a supporto delle persone al lavoro presso i team di Krafton Game Union. Vengo continuamente colpito dalla loro professionalità, dunque continueremo a dargli voce attraverso un mix di indipendenza e collaborazione fra gli studi."



Disponibile su PC dalla fine del 2017 e approdato successivamente anche su Xbox One e PS4, nonché come detto sui dispositivi mobile, PUBG offre un'esperienza battle royale di ampio respiro, aperta a cento partecipanti.



Paracadutati su di un'enorme mappa, i giocatori devono esplorare rapidamente i dintorni alla ricerca di armi, munizioni e corazzature, per poi affrontare gli altri concorrenti in una battaglia che si conclude con un unico sopravvissuto.