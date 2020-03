Call of Duty: Warzone non richiede PS Plus su PS4, Gold obbligatorio su Xbox One

Call of Duty: Warzone non richiede un abbonamento a PS Plus su PS4, mentre i possessori di Xbox One devono necessariamente possedere una sottoscrizione a Xbox LIVE Gold per poter giocare.



A rivelare la notizia, che di certo non farà piacere ai possessori della console Microsoft, è stata proprio Activision, che tuttavia non ha specificato le motivazioni (commerciali? Tecniche?) di una scelta che divide inevitabilmente l'utenza proprio in concomitanza con il debutto di Call of Duty: Warzone, disponibile da pochi minuti.



Come avrete certamente letto nella nostra anteprima di Call of Duty: Warzone, il pacchetto stand alone con la modalità battle royale può essere scaricato gratuitamente da PlayStation Store, Xbox Store e Battle.net, essendo stato disegnato con in mente il modello free-to-play.



Due le stipulazioni disponibili per un massimo di 150 giocatori: la già citata battle royale, un entusiasmante tutti-contro-tutti da affrontare in solitaria oppure all'interno di una squadra composta da due o tre elementi; e Arriva Bottino, un'alternativa basata sulla raccolta delle risorse.



A disposizione degli utenti troviamo l'enorme mappa Verdansk, che combina in un'unica soluzione alcuni dei più celebri scenari della storia di Call of Duty, dando vita in questo modo a zone molto differenti e variegate.



Benvenuto in Warzone, la nuova enorme arena free-to-play ambientata nel mondo di Modern Warfare. Scendi in campo, preparati allo scontro, recupera ricompense e fatti largo fino alla vetta.