Call of Duty: Warzone, disponibile su PS4, PC e Xbox One: ecco dove scaricarlo

Call of Duty: Warzone, il nuovo battle royale free-to-play di Activision Blizzard, è disponibile da oggi 10 marzo 2020 su PS4, PC e Xbox One.



I giocatori di Call of Duty: Warzone possono prendere parte in squadre di tre giocatori a due modalità principali: Battle Royale e Plunder. La prima è quella classica, con 150 utenti connessi all'interno della stessa mappa, con l'ultima squadra che rimane in vita a vincere la partita. L'area di gioco come da tradizione si restringe progressivamente, in questo caso a causa di un gas letale che viene rilasciato ai margini della mappa.



In Plunder, invece, il nostro compito è quello di raccogliere quanto più Denaro possibile cercando il loot in giro per la mappa, abbattendo nemici per rubare il bottino altrui e completando dei Contratti.



La mappa di Call of Duty: Warzone è Verdansk, un'ampia area con zone differenziate e oltre 300 punti di interesse come il Gorengard Lumber Yard e il Gora Dam, tutti caratterizzati peraltro da numerose variazioni di ambientazione e scenario.



È inoltre possibile utilizzare vari veicoli per spostarsi più velocemente all'interno della mappa, tra questi troviamo varie tipologie come ATV, Rover tattico, SUV, Camion cargo e Elicottero.



Le dimensioni del download di Call Of Duty: Warzone sono enormi, soprattutto se non si possiede Call of Duty: Modern Warfare. I file di gioco pesano infatti 18-22GB se si ha già installato l'ultimo COD, ma ben 83-101 GB se si parte da zero. Sostanzialmente sembra che venga richiesto il download dell'intero pacchetto.



Ecco dove scaricarlo: Qui si trova il download di Call of Duty Warzone per PS4 su PlayStation Store

Scaricate qui COD Warzone per Xbox One su Microsoft Store

Ecco COD Warzone per PC su Battle.net

Ricordiamo che Call of Duty: Warzone è gratis per tutti. Free-to-play con tanto di cross play e cross save.



Come diciamo nella nostra anteprima di Call of Duty: Warzone, la mossa di renderlo disponibile per tutti fa parte della nuova strada intrapresa da Infinity Ward. Con l'ultima iterazione della serie di CoD, lo studio ha abbandonato la monetizzazione post lancio basata su DLC e casse premio in favore di contenuti gratuiti e un trasparente sistema di stagioni, seguendo quanto fatto da Fortnite in questi ultimi tempi. Una scelta questa che ha azzerato il problema della divisione dell'utenza, niente più scissione tra paganti e non, il tutto in favore della fidelizzazione del pubblico.



Call of Duty: Warzone, è disponibile da oggi 10 marzo 2020. +3