Dragon Ball Z: Kakarot, vendite per 2 milioni di copie su PC, PS4 e Xbox One

Dragon Ball Z: Kakarot ha totalizzato vendite per 2 milioni di copie su PC, PS4 e Xbox One: lo ha annunciato Bandai Namco con un comunicato ufficiale.



Si tratta di un grande successo per l'action RPG sviluppato da CyberConnect2, capace di portare sullo schermo le avventure di Goku e degli altri personaggi dell'opera creata da Akira Toriyama in maniera davvero convincente, come evidenziato nella nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot.



Il gioco ripercorre infatti l'intera serie di Dragon Ball Z, partendo dall'arrivo di Radish e dei Saiyan alla lunga saga di Freezer, per poi passare alla storyline degli androidi e di Cell per concludersi infine con il terribile scontro con Majin Bu.



Fra una battaglia e l'altra, l'esperienza di Dragon Ball Z: Kakarot include svariate attività e vere e proprie concessioni al fanservice, consentendoci addirittura di guidare l'auto di Goku come accade in uno degli episodi dell'anime.



Peraltro è stato appena annunciato che la con il prossimo DLC arriverà la Macchina del Tempo, il dispositivo utilizzato da Trunks e Bulma nel futuro alternativo: un ulteriore omaggio ai fan, ma anche un modo per tornare indietro nella campagna e completare le missioni che ci eravamo lasciati alle spalle.



Ripercorri la storia di Goku e dei guerrieri Z in DRAGON BALL Z: KAKAROT! Oltre rivivere battaglie memorabili, potrai esplorare il mondo di DRAGON BALL Z cacciando, pescando, mangiando e allenandoti con Goku, Gohan, Vegeta e gli altri.



Scopri nuove aree e nuove avventure addentrandoti nella storia e stringi legami indissolubili con gli altri eroi dell'universo di DRAGON BALL Z.