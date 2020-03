Dragon Ball Z: Kakarot, la Macchina del Tempo in arrivo con il DLC: ma a cosa serve?

Dragon Ball Z: Kakarot riceverà presto, su conferma stessa degli sviluppatori, una DLC dedicato alla Macchina del Tempo di Bulma e di Trunks. Si tratta del noto strumento utilizzato da quest'ultimo, durante la Saga dei Cyborg e di Cell in Dragon Ball Z, per viaggiare dal suo futuro al passato dei Guerrieri Z.

Ma a cosa serve la Macchina del Tempo in Dragon Ball Z: Kakarot, nello specifico? Presto detto: per completare al 100% Dragon Ball Z: Kakarot stesso. Con la Macchina del Tempo, i giocatori potranno rigiocare tutte le battaglie più importanti del titolo, nonché dedicarsi alle missioni secondarie che potrebbero aver dimenticato lungo la strada. Difatti molte erano in precedenza perse per sempre, se non completate all'interno del rispettivo arco narrativo.

Bandai Namco ha confermato che il DLC di Dragon Ball Z: Kakarot arriverà entro la fine di marzo 2020, e sarà chiaramente gratuito per tutti i giocatori su qualsivoglia piattaforma di gioco. Un altro dei DLC più attesi dall'utenza è dedicato all'arco narrativo degli dei, che a suo tempo fece da ponte tra Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Se vi state chiedendo dove sarà possibile trovare la macchina del tempo, beh... chiaramente presso la sede della Capsule Corporation di Bulma!