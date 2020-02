Dragon Ball Z: Kakarot, un tributo alla Saga dei Cyborg in questa fanart

In questo periodo l'attenzione per Dragon Ball Z torna ad essere elevatissima (ammesso che si sia mai sopita negli ultimi anni): complice la pubblicazione su PlayStation 4, Xbox One e PC dell'ottimo Dragon Ball Z: Kakarot. La fanart che vi mostriamo oggi cita sia l'opera di Toriyama che l'ultimo videogioco della serie.

In questa fanart, l'autore ha voluto rendere omaggio non solo a Dragon Ball Z: Kakarot, infatti, ma ad una delle saghe centrali di Dragon Ball Z, quella dei Cyborg. L'aspetto originale della sua produzione è il fatto che il punto di vista viene a coincidere con quello di uno degli sconfitti per eccellenza: Yamcha. Come ricorderete, infatti, Yamcha uscì subito di scena perché trafitto dall'implacabile Dr. Gelo (o Gero).

Qui di seguito trovate la bella immagine realizzata da ruto830, che tra l'altro ha ottenuto subito ottimi consensi su Twitter e sui principali social network. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere tra i commenti, in caso. Vi ricordiamo che il capitolo 56 del manga di Dragon Ball Super è ora disponibile per la lettura, gratuitamente e legalmente, sul sito web Manga Plus.