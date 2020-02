Coronavirus: Facebook pronto a combattere le fake news

Il Coronavirus è attualmente un'urgenza evidente, a livello globale: isterismo, ansia, paranoie e concreti pericoli cominciano ad affacciarsi anche in Italia, alimentati anche dalla risonanza concessa dai social network. Da questo punto di vista, Facebook ha deciso di scendere in campo: lo farà combattendo le fake news.

Se la situazione del Coronavirus in sé è già allarmante, infatti, ancora più allarmante è il proliferare di notizie false, assurde e basate su una generale disinformazione, che non di rado causa ancora più danni del pericolo di partenza. Facebook e Mark Zuckerberg hanno deciso di adottare allora nuovi strumenti per combattere le fake news, in modo che venga favorita la circolazione solo delle notizie davvero utili, informative, verificate.

Gli utenti potranno controllare questi nuovi strumenti direttamente nel feed delle notizie, parte alta dello schermo; ecco alcune considerazioni di Facebook delle ultime ore: "Inizieremo a rimuovere i contenuti con false affermazioni o teorie cospirazioniste che sono state segnalate dalle principali organizzazioni sanitarie globali e dalle autorità sanitarie locali che potrebbero causare danni alle persone che ci hanno creduto. [...] [...] Bloccheremo o limiteremo anche gli hashtag utilizzati per diffondere informazioni errate su Instagram, e stiamo conducendo indagini proattive per trovare e rimuovere la maggior parte possibile di questi contenuti. [...]"