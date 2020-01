Granblue Fantasy: Versus ha una data di uscita e un trailer per l'occidente

XSEED Games ha annunciato la data di uscita per Granblue Fantasy: Versus, pubblicando anche un nuovo trailer al riguardo, almeno per quanto riguarda il mercato nord americano.



Per ora, la conferma riguarda il mercato USA dove Granblue Fantasy: Versus sarà disponibile il 3 marzo 2020, pubblicato da XSEED che rinnova dunque l'accordo con Arc System Works. In Europa non c'è ancora una data precisa ma il suo arrivo è previsto comunque all'interno del primo trimestre del 2020.



Sono previste per altro diverse edizioni, con Deluxe Pack, Character Pass Set (entrambi digitali) e poi Physical Premium Edition, Digital Standard Edition e Physical Standard Edition. Granblue Fantasy: Versus prende la celebre serie Granblue Fantasy e la inserisce all'interno di un picchiaduro uno contro uno nel classico stile di Arc System Works.



Oltre alla dinamica tipica del genere, tuttavia, il gioco in questione introduce anche alcune caratteristiche ibride come elementi da RPG. Al suo interno anche una storia originale che viene raccontata attraverso scene d'intermezzo di notevole livello.