Samsung Galaxy S20: 12GB di RAM e Snapdragon 865 per tutti e tre i modelli

Pare che Samsung Galaxy S20 abbia caratteristiche condivise per tutti e tre i modelli per quanto riguarda i 12GB di RAM e il SoC Snapdragon 865.



Le informazioni in questione spuntano da un nuovo test emerso su Geekbench 5.1, nel quale si vedono i riferimenti ai Samsung Galaxy S20, in questo caso per quanto riguarda i modelli destinati al mercato della Corea del Sud. Sul fronte del SoC, tuttavia, lo Snapdragon 865 non dovrebbe essere presente per le versioni destinate all'Europa, visto che solo in questo caso il SoC dovrebbe essere Exynos 9830, mentre in tutti gli altri mercato verrà appunto usato il suddetto chip.



Un altro elemento comune a tutti e tre i modelli previsti per Samsung Galaxy S20 è inoltre la presenza di 12GB di RAM: nel benchmark emerge un dato minore per quanto riguarda la memoria, ma questo perché all'interno del test non viene contata la parte di RAM destinata alla GPU.



Il punteggio del benchmark è sostanzialmente lo stesso per i tre modelli, che evidentemente hanno performance simili. I codici identificativi sono SM-G981 (Galaxy S20), SM-G986 (Galaxy S20+) e SM-G988 (Galaxy S20 Ultra), con la lettera N a identificare il modello coreano, U per gli USA e F per i modelli europei (almeno di solito) che però non compaiono nel benchmark.