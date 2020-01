Dota Underlords di Valve ha una data di uscita su Steam, fuori dall'accesso anticipato

Dota Underlords, ovvero l'Auto Chess di Valve, sta per lasciare l'accesso anticipato di Steam, con una data di uscita fissata per il mese prossimo su PC e piattaforme mobile.



Dota Underlords arriverà dunque il 25 febbraio 2020 su PC attraverso Steam e su iOS e Android attraverso i rispettivi store ufficiali. Con questo annuncio arriva anche un nuovo aggiornamento che introduce un altro personaggio all'interno del gioco.



In questo mese scarso che ci separa ancora dall'uscita, Valve si concentrerà sulla ripulitura e sul perfezionamento del gioco, in particolare per quanto riguarda la prima stagione, introducendo peraltro alcune variazioni alla rotazione degli oggetti e dei personaggi e nuovi contenuti con City Crawl e il nuovo Battlepass.



Altri dettagli sulla Stagione 1 di Dota Underlords verranno svelati nelle prossime settimane, intanto possiamo sapere che il nuovo personaggio sarà Enno, un ladro specializzato nell'utilizzo dei veleni che ha build assegnate in maniera random.



Enno è peraltro un personaggio molto dinamico ed è in grado di spostarsi velocemente sulla mappa. Dopo l'aggiornamento Outlanders, Dota Underlords ha bisogno di riacquisire un po' di popolarità fra i giocatori e l'uscita dall'accesso anticipato potrebbe capitare al momento giusto.