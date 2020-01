Xbox Game Pass: Shadow of the Tomb Raider e altri verranno rimossi dal catalogo a febbraio

Xbox Game Pass vedrà altre defezioni a febbraio 2020, con vari giochi che verranno rimossi dal catalogo scaricabile liberamente dagli abbonati a partire da Shadow of the Tomb Raider.



Per un mese che dovrebbe essere molto molto bello, in base a quanto riferito dall'account di Xbox Game Pass su Twitter, l'inizio sembra piuttosto triste visto il prossimo abbandono di Shadow of the Tomb Raider in particolare. Dunque, la più recente avventura di Lara Croft lascerà il catalogo a un anno di distanza dalla sua introduzione (era febbraio 2019), mentre gli altri due capitoli dovrebbero rimanere disponibili.



Gli altri titoli destinati ad uscire dal catalogo non sono allo stesso livello di interesse, ma si tratta comunque di giochi che può valere la pena giocare finché possibile, in ogni caso:

Shadow of the Tomb Raider

Jackbox Party Pack 2

Pumped BMX Pro

Rage

Epic Mickey 2