Halo Infinite: una presunta immagine mostra un rampino e altre novità

Secondo una presunta immagine leak di Halo Infinite, il nuovo capitolo della serie 343 Industries potrebbe contenere varie novità come la presenza di un rampino per esplorare l'area di gioco.



L'immagine in questione rispetta tutte le regole istituzionali dei cosiddetti leak: è storta, piuttosto fuori fuoco, mostra qualcosa di assolutamente non identificabile e risulta abbastanza confusa da essere qualsiasi cosa, ma emergono alcuni dettagli che possono far pensare a novità presenti in Halo Infinite.



C'è da dire che la qualità che sembra emergere dall'immagine non pare proprio al livello di quanto visto finora e di quanto ci si aspetta da Halo Infinite e l'idea è che possa trattarsi di uno screen di un capitolo vecchio della serie con qualche elemento applicato attraverso mod o fotoritocco.



Tuttavia, tanto è bastato per far partire delle discussioni sulle possibili informazioni contenute nella foto, che in base al leak si riferirebbero a una vecchia build di Halo Infinite in sviluppo. Secondo quanto riportato, il gioco sarebbe una sorta di "semi open world" sullo stile di quanto fatto da alcuni giochi Ubisoft.



Il fucile di precisione appare effettivamente diverso da quello presente in Halo 5, anche se ovviamente potrebbe essere stato modificato ad hoc, considerando che le variazioni non sembrano enormi. Alcuni cambiamenti compaiono anche nell'HUD e nell'interfaccia, che sembrerebbero corrispondere a quelli presenti in un video pubblicato per sbaglio tempo fa da 343 Industries e potrebbero dare consistenza a queste voci di corridoio.



L'elemento più strano è la presenza del rampino, visibile nella parte in basso a sinistra fra gli strumenti secondari a disposizione del protagonista. Il "grapple hook", nel caso in cui questo debba funzionare come ci si aspetterebbe, fornirebbe in effetti a Halo Infinite una modalità completamente diversa di spostamento per le mappe rispetto a quanto visto finora nella serie Halo.