Xbox Game Pass, febbraio 2020 sarà un mese "molto, molto bello" dice Microsoft

Xbox Game Pass sta preparando un febbraio 2020 che pare essere veramente molto bello, come riferito dal sempre attivo e anche particolarmente spassoso account ufficiale su Twitter del servizio Microsoft.



A dire il verso tale account pubblica molto spesso teaser di vario tipo, ma quando si concentra in questo modo sull'evidenziare la qualità di una nuova mandata di giochi gratis in arrivo per gli abbonati c'è seriamente da crederci, visto anche il livello a cui ci ha abituato il servizio.



In questo caso, il messaggio è semplice: "febbraio sarà un mese molto, molto, molto, molto, molto, molto bello", letteralmente. A ben guardare, anche i diversi modi in cui la parola è scritta nel messaggio potrebbero celare degli indizi sulle prossime uscite, visto che Xbox Game Pass è solito proporre puzzle di questo tipo all'interno dei propri tweet.



In effetti, dopo un buon mese di gennaio possiamo aspettarci un buon prosieguo per febbraio 2020, di cui intanto conosciamo la presenza di Wasteland Remastered, in uscita il 25 febbraio su Game Pass.





February is going to be a

really

𝙧𝙚𝙖𝙡𝙡𝙮

𝔯𝔢𝔞𝔩𝔩𝔶

𝕣𝕖𝕒𝕝𝕝𝕪

𝓻𝓮𝓪𝓵𝓵𝔂

ʎllɐǝɹ

good month — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 26, 2020