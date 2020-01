GameStop, Xbox Game Pass Ultimate in offerta a metà prezzo

Gamestop ha in offerta sei mesi di Xbox Game Pass Ultimate a metà prezzo, ossia a 38,99€ invece di 77,98€. Sostanzialmente la nota catena di negozi si è allineata alle offerte stabilite da Microsoft per il suo servizio in abbonamento.



Per ottenere i sei mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate a 38,99€ basta acquistare un abbonamento da tre mesi, che dà diritto a un secondo codice di abbonamento, completamente gratuito, che include altri tre mesi di abbonamento. Quest'ultimo vi arriverà entro sette giorni lavorativi dal riscatto del primo. Fate presto però, perché avete tempo fino al 2 febbraio 2020 per usufruire dell'offerta, mentre per riscattare il codice gratuito avrete tempo fino a San Valentino, ossia il 14 febbraio 2020.



Pagina dell'offerta sei mesi di Xbox Game Pass Ultimate a metà prezzo



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.