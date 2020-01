Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 27/1/2020

Le offerte Amazon di oggi hanno per protagonista l'inossidabile mouse da gioco Logitech G502 HERO, dotato di regolazione del peso, di un'ottima ergonomia e di un ottimo rapporto tra prezzo e qualità. Ma non è il caso di sottovalutare le cuffie ASTRO Gaming A10 che come altre cuffie di fascia media si accontentano di un microfono non al top, ma garantiscono un audio di qualità elevata.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.