Giochi PS4: Journey to the Savage Planet e i titoli della settimana del 27 gennaio 2020

Oggi lunedì 27 gennaio 2020 comincia una nuova settimana, anche su PlayStation 4: in questo rapido articolo daremo un'occhiata a tutti i giochi in uscita su PS4 dei prossimi sette giorni. Pronti a mettere nuovamente mano al portafogli?

Journey to the Savage Planet è sicuramente uno dei giochi in uscita di questa settimana su PlayStation 4 da tenere d'occhio; e per portarvi avanti con il lavoro potete già dare un'occhiata al provato di Journey to the Savage Planet, disponibile sulle nostre pagine. "Journey to the Savage Planet è il primo titolo del team Typhoon, un particolare action adventure caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica. Nei panni di un impiegato della Kindread Aerospace, ci ritroviamo ad esplorare, con scafandro da astronauti, le profondità di un misterioso pianeta alieno in uno sperduto angolo dell'universo."

Da tenere d'occhio anche l'uscita su PlayStation 4, questa settimana, di Pillars of Eternity II: Deadfire, gioco di ruolo che di certo non ha bisogno di presentazioni. "Pillars of Eternity II: Deadfire ci vedrà comandare una nave verso un pericoloso viaggio attraverso il vasto e inesplorato arcipelago di Deadfire. Piega il mondo alla tua volontà, man mano che scopri le infinite possibilità del gioco, che includono una profonda personalizzazione dell'avatar, completa libertà di esplorazione e un maggior numero di scelte a disposizione."

Qui di seguito vi riportiamo, in un pratico elenco, tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 27 gennaio 2020, con rispettive date di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.