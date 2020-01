Expert, volantino Maxi Sconti e Mini Rate dal 27 gennaio a 9 febbraio, con offerte su PS4 e videogiochi

Expert ha pubblicato un nuovo volantino, chiamato Maxi Sconti e Mini Rate, valido dal 27 gennaio al 9 febbraio, con offerte su PS4 e videogiochi, oltre che su moltissimi altri prodotti tra i quali troverete sicuramente qualcosa di vostro interesse.



Come dicevamo, tra le offerte c'è PS4 Slim da 1TB in bundle con tre giochi eccellenti: Horizon Zero Dawn, Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered, acquistabile per 299,99€ invece di 359,99€ e pagabile in 30 mini rate da 9,96€ al mese. Se volete, potete aggiungerci una copia di Gran Turismo Sport venduto in bundle con il volante Thrustmaster T80 a 99,95€. Infine, se volete un nuovo controller DualShock 4, portatevene a casa uno per 49,99€, magari con un voucher di Fortnite che di suo vale 18€.



Per conoscere dove sono attive le offerte, andate sul sito ufficiale di Expert e cercate il punto vendita più vicino a voi sulla mappa ufficiale. Per sfogliare il volantino online, cliccate qui.



