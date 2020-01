One Piece: Brook diventa Ghost Rider in questa fanart

I protagonisti di One Piece sono ormai ben scolpiti nella mente dei lettori del manga e degli spettatori dell'anime dell'opera di Eiichiro Oda. A volte, però, gli artisti si divertono a reinterpretarli, in modi anche bizzarri... per esempio, che ne dite di una fusione tra Brook e Ghost Rider?

Avete capito bene, l'artista Agent-65 ha immaginato, in una fanart, l 'incontro tra Brook di One Piece e Ghost Rider, il ben noto personaggio della Marvel. Nell'illustrazione che trovate poco più avanti noterete gli abiti usuali di Brook, ma la sua chioma è diventata infuocata, e al posto del solito bastone da passeggio ha ora una catena. Una fusione perfetta, insomma.

La qualità dell'illustrazione è notevole, non per nulla ha fruttato all'artista ben 1416 upvote su Reddit in appena tre giorni, nonché 41 commenti nel momento in cui scriviamo. Prima di salutarci ricordiamo che attualmente One Piece si sta concentrando sull'arco narrativo di Wano, sia nel manga che nell'anime di Eiichiro Oda.