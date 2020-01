One Piece: capitolo 969 del manga disponibile in Giappone, presto anche online

Nel momento in cui scriviamo, il capitolo 969 del manga di One Piece è ufficialmente disponibile in formato cartaceo in Giappone: la pubblicazione italiana richiederà diversi mesi di attesa e la solita traduzione. Non disperate tuttavia, perché presto potrete leggerlo comunque online.

Salvo imprevisti, il nuovo capitolo del manga di One Piece di Eiichiro Oda sarà disponibile per la lettura online, gratuitamente e legalmente, sul sito web di Manga Plus (trovate il link nel campo Fonte di questo articolo). Le lingue disponibili saranno come sempre l'inglese e lo spagnolo, ma sempre meglio di niente: finalmente potrete leggere i momenti finali dell'avventura di Kozuki Oden e del suo ritorno nella terra natia, Wano.

Quest'ultimo paragrafo contiene spoiler e anticipazioni sul nuovo capitolo 969 di One Piece, proseguite dunque con molta cautela. Concluso il suo viaggio prima con Barbabianca e poi con Gol D. Roger, Oden è finalmente tornato a Wano per prendersi cura del suo paese in mano ad Orochi e Kaido... ma le cose per lui si mettono molto, molto male.