Kingdom Hearts III Re:Mind, la recensione del DLC

Questa recensione di Kingdom Hearts III Re:Mind non può cominciare senza affermare l'ovvio: se non avete ancora finito o proprio giocato il terzo capitolo della famosa saga Square Enix... scappate a gambe levate. Chiudete questa pagina e non voltatevi indietro, perché nelle prossime righe troverete spoiler a profusione, dato che parleremo apertamente del finale: come non potremmo, se Re:Mind è essenzialmente il finale riveduto e corretto di Kingdom Hearts III? E dire che l'epilogo era stato una delle cose che ci erano piaciute di più quando l'abbiamo recensito lo scorso anno: chiudeva il cerchio, rispondeva a tante domande e ne sollevava altre. Salta fuori che a Tetsuya Nomura , il creatore della serie, quel finale non era bastato. Lui aveva in mente ancora qualche idea, mentre i fan lamentavano a gran voce l'assenza di sfide aggiuntive e boss degni dell'Organizzazione XIII di Kingdom Hearts II. Re:Mind esiste dunque per soddisfare queste ambizioni, ma il risultato è un'esperienza ambivalente e controversa.

Re:Mind

Una volta installato il software, la prima parte del DLC è accessibile dal menù Contenuto scaricabile a patto che abbiate completato il gioco almeno una volta. Il vostro salvataggio finale marchiato farà infatti da trampolino di lancio e potrete usarlo per alternare il caricamento dei vostri progressi nel DLC oppure nel gioco vero e proprio: Sora è sempre lo stesso e mantiene i livelli guadagnati, le abilità apprese e gli oggetti raccolti a prescindere dalla partita che volete caricare. Se decidete di lanciare il DLC, tuttavia, comincerete dal vostro arrivo al Cimitero dei Keyblade per lo scontro finale con Xehanort e durante la partita a Re:Mind non potrete più viaggiare tra i mondi o tornare sui vostri passi. Se doveste rendervi conto che la sfida è troppo impegnativa, salvate la partita e ricaricate il gioco normale dallo stesso salvataggio per potenziare Sora, magari ottenendo i Keyblade aggiunti con l'aggiornamento 1.07, Portafortuna e Lontano ricordo. Fatta questa doverosa premessa, cerchiamo di capire in cosa consiste veramente Re:Mind ribadendo che, da questo momento in poi, parleremo apertamente del finale di Kingdom Hearts III.

Un anno fa, infatti, il gioco si chiudeva con una cinematica conclusiva che, pur essendo commovente e soddisfacente, non rispondeva ad alcune domande importanti. Per esempio: come aveva fatto a tornare Kairi, apparentemente uccisa da Xehanort poco prima dello scontro finale? E che fine aveva fatto Sora, che era scomparso sotto i nostri occhi un attimo prima dei titoli di coda? Re:Mind serve proprio a questo, in un certo senso: riempie quei buchi e chiarisce alcuni aspetti della complicata trama immaginata da Nomura. Così facendo, però, l'eccentrico scenario writer ha finito col complicare ancora di più un intreccio che già era diventato difficile seguire tra mille spin-off su piattaforme diverse. Nomura, infatti, ricorre all'escamotage più trito e ritrito della narrativa fantasy: il viaggio nel tempo. Deciso a salvare Kairi dal suo triste destino, Sora scopre di poter usare i legami che ha stretto coi suoi compagni di avventura per rivivere le loro ultime battaglie contro l'Organizzazione XIII e Xehanort.

È una soluzione narrativa criptica che si aggancia alla peculiare "fantascienza del cuore" di Kingdom Hearts e che serve soprattutto ad aggiungere piccoli dettagli alle ultime ore già giocate. In questo senso, Re:Mind ricicla gran parte del gioco originale, facendoci affrontare nuovamente la maggior parte dei boss, seppur qualche volta nei panni degli altri Portatori del Keyblade come Roxas, Riku e la stessa Kairi. I boss possono rivelarsi quindi leggermente più impegnativi rispetto all'avventura originale, mentre per gran parte del tempo ci si ritrova a scrutinare le nuove scene d'intermezzo nella speranza che chiariscano meglio alcuni snodi nella storia. Superato il Cimitero dei Keyblade, si torna quindi a Scala ad Caelum per la battaglia col boss finale, ma anche qui l'esperienza cambia sensibilmente. La splendida, gigantesca città è ora liberamente esplorabile, seppur completamente deserta, fatta eccezione per i Nameless che ci attaccheranno di tanto in tanto: considerando l'esigua durata del DLC, avremmo preferito una maggiore possibilità d'interazione.

A questo punto la trama parte completamente per la tangente e il gioco diventa un susseguirsi di combattimenti e intermezzi spettacolari che conducono direttamente a una nuova battaglia finale e a un filmato di chiusura praticamente identico al precedente, se si escludono alcuni fotogrammi inediti di un certo rilievo. Un po' poco, per un contenuto scaricabile aggiuntivo da 30 euro: è bene cominciare a ragionare subito su questo aspetto del DLC, perché è decisamente importante. I grandi fan di Kingdom Hearts a questo punto saranno abituati ad accettare la storia per quello che è, cercando l'intricata logica di Nomura nei collegamenti tra i vari episodi e nelle scene prima e dopo i titoli di coda. Re:Mind, tuttavia, nel tentativo di chiarire alcuni punti oscuri, si incarta in meccanismi contorti che vorrebbero più che altro giustificare i ripensamenti di Nomura circa la direzione che il franchise prenderà in futuro. E chi ha già sbirciato nel finale segreto che si sblocca completando il DLC al 100% probabilmente sarà confuso tanto quanto noi circa le intenzioni del produttore storico di Kingdom Hearts.