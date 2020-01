PS5: God of War 2 potrebbe essere presentato con la nuova console all'evento Sony

All'evento di presentazione di PS5 potrebbe essere mostrato anche God of War 2, questo è quanto emerge da alcune voci di corridoio, che vogliono Santa Monica presente a quello che dovrebbe essere il meeting di febbraio per l'annuncio della nuova console Sony.



A dire il vero, è possibile che Santa Monica eventualmente possa presentare un nuovo gioco, se davvero venisse confermata la sua presenza all'evento dedicato a PS5, visto che alcune voci di corridoio (sebbene decisamente dubbie, a questo punto) parlavano di una possibile nuova proprietà intellettuale identificata come "Legendz".



L'eventuale presenza di God of War 2 all'evento di presentazione di PS5 avrebbe senso, ovviamente, considerando che il capitolo precedente è considerato uno dei migliori giochi in assoluto per PS4 e l'aspettativa per il seguito è altissima, sebbene la sua esistenza non sia stata ancora annunciata in via ufficiale da Santa Monica.



Non c'è nessuna certezza su tutta la questione, a partire dall'esistenza stessa di questo evento di presentazione per PS5, anche se ormai l'idea che questo sia previsto è quasi certa: il fatto che sia destinato ad avvenire nel mese di febbraio è una cosa su cui concordano davvero troppe voci di corridoio per essere esclusa, sebbene i tempi ormai siano davvero molto stretti per non aver ancora ricevuto alcuna conferma.



Il fatto che God of War 2 sia in lavorazione è emerso con una certa consistenza qualche giorno fa, quando Kim Newman, narrative animator di Sony Santa Monica, ha postato un messaggio su Twitter in tuta da motion capture.