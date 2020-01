Dragon Ball Super: dove sono Goten e Trunks nel capitolo 56 del manga?

Il capitolo 56 del manga di Dragon Ball Super è arrivato già da alcuni giorni: se non avete la possibilità di acquistarlo in formato cartaceo in Giappone, potrete comunque leggerlo in digitale gratuitamente e legalmente su Manga Plus. Fatta questa dovuta premessa, rispondiamo ad una domanda molto semplice e diretta: dove sono finiti Goten e Trunks?

Gotenks, la fusione di Goten e Trunks, era uno dei personaggi più forti di Dragon Ball Z, di cui Dragon Ball Super rappresenta il seguito ufficiale e canonico. Ma nel manga di Akira Toriyama e Toyotaro, specificamente nel capitolo 56 appena pubblicato, dove sono i due ragazzini? I guerrieri Z si sono schierati per difendere la Terra contro gli scagnozzi di Moro, e la loro fusione si sarebbe di certo rivelata più utile del Maestro Muten, Crilin e persino di Junior (Piccolo).

A quanto pare Toriyama ha deciso di relegarli ad un ruolo secondario: difatti Goten e Trunks sono attualmente sull'isola di C17, impegnati a prendersi cura dei Cell Jr. Lo ha confermato C18 appena arrivata sul campo di battaglia per dare una mano assieme al fratello gemello. Chissà, magari più avanti è comunque previsto il loro arrivo sulla scena.