Dragon Ball Super: capitolo 57 del manga, ecco la data di lancio

Il capitolo 56 del manga di Dragon Ball Super è stato pubblicato questo mese, a gennaio 2020, ma naturalmente i lettori dell'opera di Akira Toriyama e Toyotaro si domandano già quando sarà possibile leggere il prossimo. Fortuna per voi, siamo in possesso della data di lancio ufficiale del capitolo 57.

Il capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super sarà disponibile tra circa un mese, precisamente a partire dal prossimo 20 febbraio 2020. Lo troverete in formato cartaceo in Giappone, e naturalmente disponibile per la lettura online anche su Manga Plus nello stesso giorno. Il sito è gratuito e legale, tra l'altro nel campo fonte dell'articolo potrete accedere direttamente al più recente capitolo disponibile (il 56).

Quanto ai contenuti del manga (e qui cominciano spoiler e anticipazioni, siete avvisati) è probabile che nel capitolo 57 finalmente Moro arrivi sulla Terra, così come Goku e Vegeta. La battaglia finale sta per cominciare: gli scagnozzi del divoratore di pianeti e i Guerrieri Z vi hanno già preso parte. Chissà quanti altri colpi di scena attendono i lettori.