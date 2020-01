Pokémon GO: nuovi Pokémon di Unima nell'aggiornamento per android e iOS

Nella notte tra il 23 gennaio 2020 e il 24 gennaio 2020 gli sviluppatori di Niantic Labs hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per Pokémon GO, ora disponibile per smartphone android e dispositivi iOS. Analizziamo da vicino tutte le novità, già scoperte dai dataminer.

Il codice del nuovo aggiornamento di Pokémon GO per android e iOS nasconde al suo interno novità estremamente interessanti, che fanno riferimento a Pokémon inediti della Quinta Generazione di Unima. Nuovi mostriciattoli sono stati introdotti nel gioco (ma non ancora resi disponibili) e gli sprite di alcuni di quelli già presenti sono stati aggiornati. Da ultimo sono stati introdotti codici che fanno riferimento a Darumaka, il mostriciattolo tascabile che debutterà proprio in occasione del prossimo evento del Capodanno Cinese 2020.

Ecco qui di seguito tutti i nuovi Pokémon presenti nei codici di gioco di Pokémon GO: ora è solo questione di tempo, prima che Niantic Labs li renda disponibili per tutti gli Allenatori, o allo stato selvatico o nei Raid dei vari livelli:

DARMANITAN

MINCCINO

CINCCINO

GOTHITA

GOTHORITA

GOTHITELLE

SOLOSIS

DUOSION

REUNICLUS

DUCKLETT

SWANNA

VANILLITE

VANILLISH

VANILLUXE

DEERLING

SAWSBUCK

EMOLGA

FOONGUS

FRILLISH

JELLICENT

ALOMOMOLA

TYNAMO

ELGYEM

BEHEEYEM

HAXORUS

STUNFISK

MIENFOO

MIENSHAO

PAWNIARD

BISHARP

BOUFFALANT

RUFFLET

BRAVIARY

VULLABY

MANDIBUZZ

LARVESTA

VOLCARONA

THUNDURUS

KELDEO

MELOETTA