Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 24/1/2020

Le offerte Amazon si rimpolpano in vista del weekend con prezzi senza dubbio più ragionevoli per gli iPhone XS e XR, uno sconto sensibile sui lussuosi aauricolari Plantronics Voyager e un prezzo decisamente allettante sia per una tripletta di accessori composta da cuffie per PC e console Turtle Beach Recon 70N, mouse ASUS ROG Strix Impact e tappetino morbido RGB Razer Goliathus. In chiusura, invece, troviamo il particolare ed elegante monitor Samsung Space, disponibile al prezzo più basso di sempre.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.