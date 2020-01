Pokémon GO e Capodanno Cinese 2020: i dettagli del nuovo evento

Il Capodanno Cinese 2020 avrà il suo bell'evento dedicato anche all'interno di Pokémon GO, l'app sviluppata e pubblicata gratuitamente da Niantic Labs su smartphone android e dispositivi iOS. Vediamo dunque tutti i dettagli del caso e a cosa prestare attenzione nei prossimi giorni.

Cominciando da date e orari, l'evento del Capodanno Cinese 2020 di Pokémon GO, dedicato all'anno del Topo, avrà inizio alle ore 22:00 di venerdì 24 gennaio 2020 e proseguirà fino alle ore 22:00 del 3 febbraio 2020 successivo (orario italiani). Per tutto questo periodo di tempo, i Pokémon rossi selvatici compariranno più frequentemente. Oltre allo spawn aumentato di Charmeleon, Vulpix, Parasect, Voltorb, Jynx, Magmar, Magikarp, Flareon, Slugma, Wurmple, Corphish, Kricketot e Foongus selvatici, Niantic Labs rilascerà per la prima volta in assoluto Darumaka della Quinta Generazione di Unima.

Molti altri bonus saranno attivi durante il Capodanno Cinese 2020 di Pokémon GO: saranno ottenibili le caramelle rare dai Pacchi Amicizia; la possibilità di diventare amici fortunati aumenterà considerevolmente; e aumenterà anche la possibilità di ottenere un Pokémon Fortunato da uno scambio con un amico. Ancora, nella giornata di domenica 2 febbraio 2020 Niantic Labs proporrà una Ricerca Mirata per Minccino, con la possibilità di trovarlo anche in forma shiny/cromatica.