Pokémon GO: Rhyhorn nel prossimo Community Day di febbraio 2020?

Proprio nella giornata di ieri si è concluso il Pokémon GO Community Day di gennaio 2020, con protagonista Piplup. A questo punto, e ormai da ore, gli Allenatori di tutto il mondo si stanno chiedendo: quale sarà il mostriciattolo tascabile protagonista del prossimo evento? Le ipotesi più attendibili punterebbero su Rhyhorn.

Chiariamolo subito: Niantic Labs al momento non si è pronunciata sulla questione, ed è probabile che decida di svelare il protagonista del prossimo Pokémon GO Community Day di febbraio 2020 soltanto verso la fine del mese. Comunque, sono in molti a crede che il mostriciattolo più plausibile sia Rhyhorn. Non necessariamente i Pokémon principali di questi eventi a cadenza mensile devono essere potentissimi (basti pensare a Mareep, a Slakoth, ma anche agli starter delle varie generazioni), e non va escluso a prescindere un mostriciattolo come Rhyhorn che si evolve tramite Pietra di Sinnoh (lo stesso accadde, del resto, anche con Swinub).

Certo, in molti sperano di vedere Gible e Axew come protagonisti del prossimo Community Day di Pokémon GO, ma molto probabilmente non accadrà. Questo per due motivi: Gible, innanzitutto, è già disponibile in forma Shiny/Cromatica, ed ogni evento di questo tipo deve introdurre per la prima volta in assoluto la forma shiny del Pokémon in questione. Secondo: Axew è davvero troppo recente, dato che è stato introdotto su Pokémon GO da neanche due mesi.