WhatsApp: 5 miliardi di istallazioni per l'app di Facebook, è un record

Whatsapp è probabilmente l'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, e alcune conferme arriverebbero proprio in queste ore: con gioia da parte di Mark Zuckerberg, WhatsApp ha raggiunto i 5 miliardi di istallazioni.

L'acquisizione da parte di Facebook è stata dunque una mossa intelligente: già negli ultimi anni WhatsApp aveva superato, dal punto di vista di istallazioni e utilizzo mensile, il rivale Facebook Messenger. Questa supremazia è stata ribadita negli ultimi giorni, quando WhatsApp ha toccato il picco di 1.6 miliardi di utenti mensili (su android e iOS). Comunque, dal punto di vista dei download, negli Stati Uniti WhatsApp resta al terzo posto dopo Facebook Messenger e Snapchat; ma la distanza viene colmata soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove viene utilizzato per raggiungere clienti e consumatori.

Vale la pena ricordare anche come WhatsApp abbia sempre ricevuto un notevole supporto da parte degli sviluppatori: di recente sarebbero dovute arrivare anche le pubblicità, ma pare che il piano sia stato messo in pausa direttamente da Facebook.