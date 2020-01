WhatsApp: Facebook ci ripensa, niente pubblicità in arrivo?

La pubblicità sarebbe arrivata ufficialmente su WhatsApp nel corso del 2020: questo era stato l'annuncio di Facebook, verso la metà del 2019 ormai concluso. Ma Mark Zuckerberg, sorprendentemente, potrebbe averci ripensato praticamente del tutto. E vi spieghiamo anche per quale motivo, con tutte le ultime novità del caso.

Gli annunci pubblicitari su WhatsApp avrebbero garantito a Mark Zuckerberg e a Facebook entrate notevoli, considerando che l'app è ormai presente su oltre 1,5 miliardi di dispositivi. Eppure, stando a quanto riportato dal The Wall Street Journal, entrambi avrebbero ormai abbandonato del tutto il progetto. Facebook ci ripensa, insomma: non solo avrebbe sciolto il team che stava lavorando alle funzionalità di WhatsApp legate agli annunci pubblicitari, ma avrebbe anche rimosso dall'app i codici già presenti, che proprio all'imminente arrivo della pubblicità facevano riferimento. Per quale motivo? Forse non tutto era pronto per il gran lancio della funzione inedita, che avrebbe coinvolto sia gli Stati che le chat stesse. O Forse si è intuito che gli utenti non avrebbero gradito più di tanto l'introduzione?

Cosa accadrà nel prossimo futuro? Facebook potrebbe tornare alla carica con un progetto completamente inedito, forse pensato per portare la pubblicità su WhatsApp solo in alcuni casi e solo in determinati paesi (per esempio negli Stati Uniti). Nel frattempo la compagnia cercherà di puntare all'utenza aziendale: gli utenti comuni, per il momento, sono salvi.