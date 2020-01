Whatsapp: il virus di Capodanno con un messaggio ruba i dati dai telefoni iOs e Android

Fate attenzione a cosa ricevete su Whatsapp: il nuovo Virus di Capodanno si nasconde dietro un semplice messaggio, forse un po' pacchiano, ma che dopo un click ruba i dati dai tutti i telefoni iOS e Android e rallenta la navigazione.







Dietro questo semplice messaggio si nasconde uno dei virus più diffusi e pericolosi di queste settimane, nonostante le falle di sicurezza non siano così rare nell'applicazione messaggistica di Facebook. Lo hanno soprannominato il Virus di Capodanno perché è arrivato nella notte tra il 31 dicembre e il primo di gennaio assieme a, presumibilmente, decine di altri messaggi di auguri. Solo che questa volta dietro al link si nasconde un virus in grado di infettare il telefono, rallentando la navigazione su internet e rubando anche i dati personali.



Il messaggio recita: "[Nome mittente] ti ha inviato un messaggio privato!! Clicca ORA questo link per leggere il messaggio", il tutto condito da faccine e emoticon piuttosto pacchiane che invitano all'azione. Non fatelo e soprattutto di non inoltrarlo a parenti e amici.



E mi raccomando, nemmeno ai nemici!



Nel caso in cui siate stati infettati l'unica soluzione è quella di resettare il telefono alle impostazioni di fabbrica e ricaricare le proprie impostazioni da un backup online.