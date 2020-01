Dragon Quest: Your Story su Netflix: il film compare nel catalogo

Dragon Quest: Your Story, il film d'animazione basato sulla celebre serie RPG di Square Enix, è comparso nel catalogo di Netflix, pur senza una data di pubblicazione.



Visibile anche in Italia, il riferimento a Dragon Quest: Your Story riporta al momento una sinossi in inglese che recita così:



"Luca segue le orme di suo padre per salvare la madre dal malvagio Ladja. La sua unica speranza è trovare il guerriero celste che impugna la spada Zenithian."



Dragon Quest: Your Story è l'adattamento animato della storia di Dragon Quest V: La Sposa del Destino, episodio uscito nel 1992 su SNES.