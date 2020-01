Fortnite: incassi per 1,8 miliardi di dollari, primo anche nel 2019

Fortnite ha totalizzato incassi pari a 1,8 miliardi di dollari nel corso del 2019, confermandosi primo nella classifica dei giochi free-to-play.



La categoria ha fatto segnare un +6% rispetto all'anno precedente, macinando 87,1 miliardi di dollari. Nella classifica trovano posto ben sei mobile game su dieci, vedi Honour of Kings, Candy Crush Saga e Pokémon GO.



Nel caso di Fortnite si è parlato in più occasioni di cali e incertezze, ma il battle royale di Epic Games continua a dominare e a incassare grazie alle microtransazioni.



I giochi free-to-play con i maggiori incassi nel 2019



Fortnite - 1,8 miliardi Dungeon Fighter Online - 1,6 miliardi Honour of Kings - 1,6 miliardi League of Legends - 1,5 miliardi Candy Crush Saga - 1,5 miliardi Pokémon GO - 1,4 miliardi Crossfire - 1,4 miliardi Fate/Grand Order - 1,2 miliardi Game for Peace - 1,2 miliardi Last Shelter: Survival - 1,1 miliardi