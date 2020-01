iPhone SE2: Apple è pronta a lanciare due modelli nel 2020?

Apple sarebbe pronta a lanciare due modelli di iPhone SE2 nel 2020. Il primo avrebbe uno schermo LCD da 4,7 pollici e l'altro un con uno schermo che andrebbe dai 5,5 ai 6,1 pollici di diagonale. Entrambi i modelli dovrebbero arrivare nel corso del 2020.



Secondo il sito Digitimes saranno ben sei i modelli in arrivo quest'anno. Il primo SE2 sarà dotato di uno schermo LCD da 4,7 pollici, mentre il secondo modello arriverà solo successivamente, sarà sempre LCD e avrà una diagonale che andrà dai 5,5 ai 6,1 pollici. Queste informazioni il sito le avrebbe ricevute da una loro talpa all'interno della catena di montaggio taiwanese che si sta occupando dell'assemblamento.



Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, invece, saranno "solo" cinque i modelli che saranno messi in commercio. La versione SE2 sarà da 4,7 pollici, con una cornice simile a quella dell'iPhone 8, il pulsante Touch ID, il chip A13 e 3GB di RAM. La fotocamera posteriore sarà singola come nel precedente modello SE.



Per Kuo gli altri quattro modelli saranno tutti OLED. I tagli saranno da 5,4 pollici, ci saranno due proposte da 6,1 pollici e infine un modello da 6,7 pollici. Apple parteciperà al CES 2020 dopo più di dieci anni di assenza: sfrutterà questo palcoscenico per qualche annuncio speciale?