Apple porterà al CES 2020 il suo sistema smart home HomeKit e Siri

Apple, dopo più di dieci anni di assenza, porterà al CES 2020 di Las Vegas il suo sistema smart home HomeKit e presenterà novità per Siri. La mossa è stata pensata per contrastare Google e Amazon e i loro piani di espansione nel sempre più ricco mercato degli assistenti digitali e della casa intelligente.



Secondo Bloomberg, infatti, la casa di Cupertino quest'anno si appresta a presenziare in prima persona al Consumer Electronics Show di Las Vegas, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per l'elettronica di consumo. Lo farà dopo più di dieci anni di assenza, nei quali si è limitata a osservare le evoluzioni del mercato e ad organizzare eventi personali.



L'offensiva di Amazon e Google, che nei prossimi giorni dovrebbero presentare nuove funzionalità e applicazioni per i loro sistemi di casa intelligente e per gli assistenti digitali, ha costretto la Apple a correre ai ripari. Al CES 2020 Apple non dovrebbe portare nuovi hardware, nonostante si vociferi di un potentissimo e costosissimo computer da gioco, ma solo nuove funzionalità per Siri e HomeKit, il suo sistema integrato per la casa intelligente.



L'appuntamento è quindi fissato per il 7 gennaio quando l'executive di Apple Jane Horvath terrà un panel esclusivo.