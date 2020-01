Apple, un Mac da gioco molto costoso nel 2020?

Stando a un'indiscrezione, Apple nel 2020 potrebbe lanciare un Mac destinato ai videogiocatori, più precisamente pensato per gli eSport, ma dal costo decisamente elevato.



A parlarne è stato il sito cinese Economic Daily News, che ha citato anche il prezzo potenziale: 5.000 dollari. Non poco, visto che con gli stessi soldi è possibile acquistare un PC ultra accessoriato capace di generare tifoni nel caso si chiuda male il case (si scherza, ma non troppo).



La fonte non fornisce purtroppo molti dettagli utili, ad esempio non dice se sarà un iMac o un MacBook, informazione non di poco conto per capire il posizionamento del prodotto. Per l'annuncio ufficiale si parla della WWDC 2020, quindi c'è da aspettare fino a giugno. Per allora questa voce di corridoio potrebbe trovare qualche conferma o sparire nel nulla. Del resto la fonte è nota per aver dato delle anticipazioni del mondo Apple che poi sono state verificate come corrette, ma anche per averne sbagliate diverse.