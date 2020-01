Fortnite: visita la fabbrica, il capanno di Crackshot e il ghiaccio artigianale di Mister Polar

Sembra uno scioglilingua di cattivo gusto, e forse in parte lo è: tuttavia è anche una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 dedicate al Mezz'Inverno 2019. Eccovi dunque la guida per completare la missione nota come: visita la fabbrica, il capanno di Crackshot e il ghiaccio artigianale di Mister Polar.

Visita la fabbrica, il capanno di Crackshot e il ghiaccio artigianale di Mister Polar è la più recente delle sfide dell'evento Mezz'Inverno 2019 di Fortnite Capitolo 2: per completarla sarà sufficiente, comunque, recarsi nei tre luoghi citati nell'improbabile nome scelto dagli sviluppatori di Epic Games. Molti di voi, comunque, non sapranno neppure di cosa stiamo parlando: dove si trova, infatti, la fabbrica? E il capanno di Crackshot è quello del menù di gioco principale?

I tre luoghi della sfida visita la fabbrica, il capanno di Crackshot e il ghiaccio artigianale di Mister Polar si trovano tutti sulla mappa di gioco di Epic Games: andranno visitati nel corso della stessa partita, oppure indifferentemente in partite diverse. Il video qui di seguito vi riportato vi mostrerà la posizione dei singoli luoghi, rispettivamente ad est, ovest e poco più a nord del centro della nuova isola.