Epic Games Store, il gioco gratis di oggi 30 dicembre 2019

Epic Games Store prosegue la sua campagna di regali per le festività natalizie con il nuovo gioco gratis di oggi 30 dicembre 2019: Hello Neighbor, un horror stealth amatissimo dagli streamer. Come sempre sarà disponibile per 24 ore, ossia fino alle 17:00 di domani, 31 dicembre 2020.



Hello Neighbor è un gioco horror stealth che ti farà intrufolare nella casa del tuo vicino per capire quali segreti nasconde nel seminterrato. Gioca contro un'IA avanzata che impara da ogni tua mossa.



Davvero hai pensato di entrare dalla finestra sul retro? Aspettati una trappola dentata. Vuoi intrufolarti dall'ingresso principale? Presto verranno installate delle telecamere. Stai cercando di fuggire? Il vicino troverà una scorciatoia per acciuffarti.



Un gioco horror pieno di suspense in cui dovrai aggirarti furtivamente nella casa del tuo vicino. Un'esperienza in costante evoluzione in cui l'IA del vicino prova a contrastare le tue mosse e impara da ogni tua azione.



Gioco in stile sandbox con molta interazione ambientale e fisica.



Scarica Hello Neighbor da Epic Games Store.