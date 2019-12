Huawei Mate 20 Lite e P Smart 2019, patch di dicembre 2019 in distribuzione

L'anno finisce, ma non finiscono gli aggiornamenti di sistema in arrivo per smartphone android: anzi, proprio in queste ore è stata finalmente avvistata la patch di sicurezza di dicembre 2019 per due di loro nello specifico, e cioè Huawei Mate 20 Lite e P Smart 2019. Vediamo dunque i dettagli che dovete conoscere.

La distribuzione della patch di dicembre 2019 per Huawei Mate 20 Lite e P Smart 2019 è cominciata in queste ore e chiaramente proseguirà nei prossimi giorni, fino a gennaio 2020 inoltrato. Si tratta di un aggiornamento che, come saprete, punta a migliorare la sicurezza generale dell'intero dispositivo: nello specifico, i firmware sono rispettivamente il 10.0.0.170 (C432E10R1P1) e il 9.1.0.314 (C431E9R4P1). Anche gli smartphone android italiani in questione stanno cominciando a ricevere l'aggiornamento, dunque controllatene l'eventuale disponibilità dalle impostazioni del dispositivo.

Ecco la descrizione dell'aggiornamento in questione per Huawei Mate 20 Lite e P Smart 2019: "L'aggiornamento migliora la sicurezza del sistema con le patche di sicurezza di Android".

Integra le patch di sicurezza di Android rilasciate nel Dicembre 2019, per una maggiore sicurezza del sistema. Per maggiori informazioni sulla sicurezza di Huawei aggiornamenti del sistema EMUI visita la pagina ufficiale di Huawei: https://consumer.huawei.com/it/support/bulletin/2019/12/​

L'Aggiornamento non eliminerà nessun dato personale, tuttavia consigliamo di effettuare il backup dei dati importanti

Se riscontri problemi durante la fase di aggiornamento, chiama il servizio clienti Huawei o recati nel centro servizi Huawei più vicino per ricevere assistenza